Congreso votó el alivio fiscal para trabajadores, pero Milei faltó porque se fue de viaje

El diputado libertario, defensor de la reducción de impuestos, no asistió a la sesión en la que se busca bajar las cargas impositivas para monotributistas y autónomos. Alejado de la interna libertaria local, realiza una una gira por Brasil y Colombia.

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al alivio fiscal para 4,5 millones de monotributistas y autónomos que impulsa Sergio Massa, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei se ausentó de la sesión, ya que se encuentra de gira en Colombia.

En la sesión de la Cámara baja, el diputado del Frente de Todos Leandro Santoro hizo uso de la palabra para cuestionar la ausencia del legislador libertario en la votación de la reducción impositiva, pese a que Milei reclama reiteradamente la eliminación de los impuestos como parte de su prédica ultraliberal.

"Fijese la paradoja, que el día de hoy, que venimos a votar una rebaja impositiva para los trabajadores, los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado trenía que hacer una reducción impositiva no vinieron a trabajar. Hoy que venimos a bajar impuestos, se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha. No tengo ninguna duda que si hubiesemos votado una ley para reducir salarios, hubiesen estado. No me extraña, porque es parte de la hipocrecía con la que se discute en el sistema político argentino", señaló el legislador.

Milei en el exterior, lejos de la interna

Tras el acto en el estadio de El Porvenir, que contó con menos convocatoria de la esperada, el espacio libertario sufrió la implosión de una interna en la que el abogado y autodenominado "puntero de Milei" Carlos Maslatón cruzó a la hermana del economista, Karina Milei, y el armador Carlos Kikuchi.

Sin embargo, la gira por el exterior le sirvió a Milei para alejarse del ruido de la interna y codearse con referentes de la derecha latinoamericana. La primera escala del libertario fue en Brasil, donde logró una foto con Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño e hijo del presidente Jair Bolsonaro, y el ex candidato a presidente chileno, José Kast.

La segunda parada del tour del mediático economista es en Colombia, donde encabezó una charla en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. Allí, opinó sobre el ballotage que se celebrará este domingo en el que se enfrentarán el candidato de izquierda Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández, un outsider que busca espejarse en el ex mandatario estadounidense Donald Trump. "No dejen que los zurdos les roben la libertad porque una vez que la pierden es difícil recuperarla", lanzó el economista argentino.

Además, Milei dio reportajes a la televisión colombiana, en las que criticó al presidente mexicano Andres Manuel López Obrador, por su respaldo a Petro. En ese marco, lo acusó de instar a “un cambio hacia la izquierda radicalizada, la que empobrece, que plantea un fracaso en lo económico y en lo social”.