Balotaje en Colombia: Hernández y Petro achican diferencia, según nuevo sondeo

El último sondeo difundido exhibe una diferencia de un punto a favor del "antisistema" Rodolfo Hernández.

La distancia entre los aspirantes presidenciales en Colombia, el autodenominado "antisistema" Rodolfo Hernández y el progresista Gustavo Petro, se redujo a sólo un punto porcentual de cara al balotaje del próximo 19 de junio, según la última encuesta de la consultora GAD3 Colombia SAS.

Divulgada hoy por la FM de la cadena RCN, el sondeo otorga 47,8% de las intenciones de voto a Hernández y 46,8% para Petro. Esta tendencia contrasta con las primeras mediciones efectuadas por la misma firma tras la primera vuelta del pasado 29 de mayo, en las que el candidato independiente obtenía 52,5% de los sufragios y su rival de izquierda 44,8%.

Este notable cambio se vio también reflejado en la pregunta "¿Quién cree que será el presidente?". Según este estudio, el 46,1% de los colombianos creen que será Hernández mientras que el 44,4% considera que será Petro, lo que supone una reducción de casi diez puntos a favor del aspirante de la alianza de izquierda Pacto Histórico en menos de dos semanas. A partir de estos datos, parecería que la carrera presidencial tiende a ajustarse y que el interés inicial que despertó el empresario inmobiliario fue cediendo.

Una tendencia reflejada también en el crecimiento del voto en blanco, que pasó de 2,7% en las primeras mediciones a 5,4% en la actualidad.

Pese a este desgaste, el conocido como el "ingeniero" o "Trump tropical" continúa su intensa campaña electoral en las redes sociales -espacio que priorizó tras rechazar los debates electorales en los medios- y propuso hoy una jornada laboral de diez horas para el país, con apenas treinta minutos de descanso.

"Miren colombianos, de 6 de la mañana trabajando, no es llegar a tomar tinto y hablar por celular, irse para el baño, no, trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde", dijo acompañado de su compañera de fórmula, Marelen Castillo. "Vamos a trabajar por Colombia, de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde", sentenció el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien a su vez está acusado de corrupción. No obstante, precisó que la idea aún "está por definirse" y no señaló a qué sector iría dirigida, reportó la agencia de noticias Europa Press.

El próximo 19 de junio, los colombianos están llamados a votar por Hernández, quien de manera sorpresiva logró alcanzar el balotaje, o por el ganador de la primera vuelta y exalcalde de Bogotá, Petro, quien sin embargo parece haber alcanzado su techo.

Con información de Télam