Córdoba: una denuncia abrió una feroz interna entre los seguidores de Milei

Agustín Spaccesi le dio una golpiza a un hombre que le había reclamado por un embotellamiento de tránsito. El dirigente ultraderechista negó la acusación y referentes nacionales denunciaron “una operación”.

El domingo de Pascuas, 17 de abril pasado, Agustían Spaccesi, ex candidato a senador nacional y principal referente de Javier Milei en Córdoba golpeó a un hombre en la ciudad de Villa Allende que le había recriminado haber estacionado en doble fila, impidiendo el tránsito normal frente al Polideportivo local en pleno mediodía.

La semana pasada el dirigente del Partido Libertario fue imputado por la Justicia cordobesa por los delitos de “daño, amenazas y lesiones leves”, y el fiscal que investiga el hecho, Juan Pablo Klingler detalló: “En base a la prueba que se ha recolectado, se ha llegado a esta conclusión inicial. Es una etapa embrionaria de la investigación. Lo citaremos pronto a declarar”. La imputación de Spaccesi lo dejó “game over como dirigente político”, señaló una alta fuente cordobesa de La Libertad Avanza, la fuerza de ultraderecha que dirige a nivel nacional el diputado Javier Milei.

Ni bien la familia de la ciudad de Mendiolaza agredida en Villa Allende por Spaccesi denunció la golpiza, el propio dirigente ultraderechista negó los hechos y se victimizó. Pero además recibió el apoyo decidido de otros referentes ultras como el cordobés Agustín Laje, la tuitera Lilia Lemoine y Álvaro Zicarelli -asesor de relaciones internacionales de Milei- quienes hablaron de una operación contra el referente cordobés del Partido Libertario.

Sin embargo, ni bien se supo del ataque de Spaccesi contra el matrimonio de Daniel Caputo y Silvia Mensio y contra su hija Stefanía Menoyo, el dirigente juvenil cordobés Enzo Jara salió a cruzarlo: “Repudio absolutamente el accionar de Agustín Spaccesi, estos actos no se vinculan con los principios que sostenemos en el liberalismo, tampoco por lo que entiendo, es lo que sostiene el referente Javier Milei. Esto es una vergüenza, debe terminar con las agresiones y los prepoteos”, posteó Jara en Twitter.

Jara, quién es presidente de la “Asociación Civil Centro Comunitario Tte. Benjamín Matienzo” de la zona sur de esta Capital y dirigente del espacio Vecinalismo Liberal Republicano aclaró también por Twitter que “Agustín Spaccesi no representa a todos libertarios de Córdoba, existen diversas líneas y no precisamente acordamos con este tipo de acciones. Espero que los medios sepan reconocer que no nos responsabilizamos por este accionar”.

La interna cordobesa

Días después de la golpiza, la desmentida de Spaccesi y que se viralizaran videos donde efectivamente se ve al referente de Milei furioso y golpeando a Caputo; se rearmó el espacio de la ultraderecha cordobesa.

La dirigente Diana Mondino, presidenta del Banco Roela y dirigente del Partido Demócrata -con línea directa con el ex ministro menemista Roque Fernández- tiene sus acciones en alza. El hijo de Mondino, Francisco Pendás, es quién maneja las redes sociales de su madre y del Partido Demócrata cordobés, que actualmente está intervenido y su autoridad máxima es el abogado y empresario Rodolfo Eiben, candidato a gobernador para 2023 del espacio liderado nacionalmente por Milei. “En 2023 vamos a disputar contra (Martín) Llaryora y (Luis) Juez. Rodolfo Eiben representa los ideales libertarios y Córdoba necesita un cambio de rumbo”, señaló a El Destape un dirigente del Partido Demócrata. Sin embargo, los conservadores cordobeses sospechan que desde CABA “puede venir el dedazo” y que Agustín Laje sea elegido por Milei para disputar la gobernación.

Tras el fallido gobierno neoliberal de Mauricio Macri, la interna cordobesa se reavivó, el sector del Partido Demócrata que respondía al ex funcionario menemista y ex intendente cordobés Germán Kammerath –actualmente preso por corrupción- se quedó con el sello PRO; la UCeDe volvió a funcionar bajo el liderazgo de Daniel Lubatti -en 2021 jugaron con José Luis Espert- y el Partido Demócrata regresó bajo la conducción de Eiben.

La aparición de un outsider en la política nacional como Javier Milei reorganizó a la derecha antiderechos cordobesa en torno a Agustín Spaccesi, un empresario que explota franquicias de heladerías, lo que le valió el mote de “El Heladero”, entre quienes comparten su espacio ideológico, pero a la vez lo rechazan.

Otro que integra la dirigencia ultraderechista local es el youtuber Eduardo “El Presto” Prestofelippo, conocido por sus videos donde lanza proclamas antidemocráticas. En febrero pasado “El Presto” fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria con uso de tobillera electrónica por hostigar y discriminar a la esposa del Presidente, Fabiola Yáñez. Cuando el youtuber fue procesado, ningún referente salió a apoyarlo.

Y un tercer referente Agustín Laje, becario del Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University con sede en Washington.

Alejados de este espacio de ultraderecha, confluyen Rodolfo Eiben, Diana Mondino, su hijo Francisco Pendás y Enzo Jara, quienes se muestran con algunos sectores del círculo rojo cordobés, sobre todo, la banquera Mondino. Jara, que lidera la franja juvenil del espacio de Milei y tiene aceitados contactos con la agrupación universitaria UPAU, suena para encabezar la boleta de legisladores.

En las PASO de 2021, todo el espacio de ultraderecha liberal no superó el 4% de los votos en las distintas listas presentadas.

El ataque

El mediodía del Domingo de Pascuas, Agustín Spaccesi había estacionado su camioneta 4x4 en doble fila en calle Río de Janeiro frente al Polideportivo de Villa Allende y a una de sus heladerías que explota comercialmente. Con el tránsito atascado por su culpa, los conductores de los otros vehículos comenzaron a reclamar a bocinazos. El propio referente de Milei reconoció ante los medios que se había bajado del vehículo “para calmar la situación”: “Me parece un acto de locura total el grado de violencia que hay en la calle. Yo reconozco que estaba estacionado en doble fila, en infracción, pero de ahí en adelante han mentido en todo. En el video se puede ver que me bajo de la camioneta, salgo corriendo hacia donde estaba esta persona, me freno, él sale corriendo, se resbala y se cae. Yo ni lo toqué”, afirmó ante El Doce, el canal de tevé del Grupo Clarín.

Mientras que Stefanía Menoyo, una de sus víctimas, declaró también a El Doce: “Primero nos agredió de forma verbal y después físicamente. Mis testigos directamente lo definieron como un cavernícola”. Lo primero que hizo Spaccesi fue darle una patada al auto donde se conducía el matrimonio Caputo –Mensio. Atrás, en otro auto se conducía Stefanía Menoyo y sus hijos menores de edad, quienes vieron la golpiza contra su abuelo.

Spaccesi y sus adherentes desmintieron a los denunciantes, pero finalmente salió a la luz un video donde se ve al dirigente que representa a Javier Milei en Córdoba, cuando agrede violentamente a esta familia de Mendiolaza.

Tras un mes de investigación, donde se analizaron los testimonios de las víctimas y testigos, además de imágenes de teléfonos celulares y de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Villa Allende, el fiscal Juan Pablo Klingler imputó a Spaccesi por los delitos de “daño, amenazas y lesiones leves”.