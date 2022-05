Encuestas 2022: una mayoría quiere ajuste, menos impuestos y más gasto al mismo tiempo

El rechazo a la gestión de Alberto Fernández alcanzó niveles récord, pero también bajó casi 10 puntos la intención de voto a Juntos por el Cambio, según un sondeo de Zubán-Córdoba. La mayoría pide bajar el gasto público, pero subirlo en educación, ciencia e infraestructura.

La desaprobación de la gestión de Alberto Fernández creció cinco puntos en el último mes, mientras que la intención de voto de Juntos por el Cambio de cara a 2023 bajó otros 9 puntos, según una encuesta realizada por la consultora Zubán-Córdoba. El sondeo mostró además un reclamo mayoritario de ajustar el gasto público, pero de subirlo en áreas como infraestructura, educación y ciencia y de bajar impuestos al mismo tiempo, manteniendo los subsidios a la energía.

El relevamiento, de 2000 casos vía cuestionario online en todo el país, reveló que la desaprobación del Gobierno creció del 63% al 68% entre marzo y abril, mientras que el 72% de los encuestados cree que la gestión oficial va en la dirección incorrecta, ambos números récord para el actual jefe de Estado.

"El Gobierno hizo un esfuerzo muy grande por ordenar la macro, pero la narrativa política es sumamente escasa. En muchos temas el Gobierno no tiene incidencia en la agenda diaria de discusión. Esa parte no la desarrolla o no la entiende. Entonces la oposición instala la agenda", explicó Gustavo Córdoba, co-director de la consultora, en diálogo con El Destape.

Córdoba agregó que la pelea entre el Presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "impacta en que toda la dirigencia oficialista tiene imágenes de negatividad casi extremos, mientras que los dirigentes opositores tiene un perfil más atenuado" en ese sentido.

De todos modos, Juntos por el Cambio no logra capitalizar el descontento con el Frente de Todos, según el sondeo, ya que la intención de voto hacia la coalición opositora cayó del 37% al 28% entre el tercer y el cuarto mes del año. "Juntos por el Cambio no capitaliza porque para la gente son parte del mismo fracaso económico (que el FdT). Ninguna de las dos gestiones estuvo a la altura y la gente ve que JxC no tiene un plan alternativo al de Macri", afirmó Córdoba.

El fenómeno Milei

En este escenario de descontento, los que crecieron en intención de voto son el espacio libertario (de 18% a 20%), la izquierda (de 1,1% a 3,2%) y el espacio de centro (de 1,6% a 4,3%). El análisis de Córdoba se enfoca en el fenómeno de Javier Milei: "Irónicamente, es un hijo legítimo de la política argentina porque su crecimiento tiene mucho que ver con que la crisis no fue resuelta ni por el peronismo ni por JxC".

"En este contexto, Milei no tiene techo y tiene potencialidad de pasar a segunda vuelta en 2023. Corrió el eje al plantear que él es quien antagoniza mejor con el Frente de Todos", agregó.

El pedido de ajuste

Por otra parte, un 70% de los encuestados pidió ajustar el gasto público, mientras que un 15% pidió mantenerlo y solo un 10% consideró que hay que aumentarlo. Además, un 63% opinó que debe ajustarse el monto que el Estado destina a planes sociales, contra un 31% que consideró que debe mantenerse, y un 74% pidió bajar impuestos.



Sin embargo, la mayoría de las personas que participaron de relevamiento pidieron aumentar el gasto en obra pública (56%), el gasto en educación (89%) y en ciencia y tecnología (86%). Además, un 75% está a favor de fortalecer el peso, mientras que solo el 25% es partidario de dolarizar la economía. Y una amplia mayoría (casi 75%) pide al mismo tiempo bajar los impuestos.

"Desde hace rato vemos en muchas partes del mundo contradicciones ideológicas flagrantes en la mayoría de los votantes. ¿Por qué no las habría en Argentina?", señaló Córdoba sobre las inconsistencias entre estos resultados. "También tiene que ver con la falta de profundidad en el debate de la política. Si la política es contradictoria no le pidamos a la gente lo opuesto", cerró.