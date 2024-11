Cuál es el gesto que le molesta a los colectiveros al momento de solicitar una parada

Cuál es el gesto que los colectiveros molesta al solicitar parada

La vinculación entre pasajero y colectivero en algunas oportunidades puede transformarse en problemática, debido al comportamiento de los primeros al momento de solicitar una parada para bajarse y continuar con su recorrido. Hay un accionar que suele repetirse bastante y que provoca cierto enojo. Uno que no se recomienda llevar a cabo.

En algunas unidades de transporte, el sonido del timbre sigue estando y esto le permite a las personas tener la seguridad de que apretaron de manera correcta para señalar que la próxima parada es la suya. Mientras que en otras no hay presencia alguna de un ruido que indique que realizamos la advertencia con efectividad y puede dar pie a que se toque varias veces.

"Cosas sin sentido que me violentan en lo cotidiano: la gente que toca varias veces el timbre del colectivo y que encima no ve que hay tres señales gigantes que se iluminan y dicen 'parada solicitada'", expresó Nachimira, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Dicho cartel lumínico es uno que se encuentra delante y en determinadas ocasiones solo a la vista del conductor. Uno que se enciende al pulsar el botón.

Es por ello que el hecho de accionar en varias oportunidades el timbre puede ser considerado como una falta de respeto o de poca consideración a la persona que está conduciendo la unidad de transporte, debido a que la luz podría ser molesta en caso de que se encienda de manera reiterada y generar complicaciones con el manejo. Además, si el timbre no funciona, es probable que haya un cartel señalando el problema.

¿Cuál es el otro gesto que molesta a los colectiveros e ignoran?

Hay un gesto que los colectiveros deciden ignorar cuando se trasladan por diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y que se encuentra vinculado con la señal de parada para subirse. Es algo común leer que algunos no tienen cierta consideración y no frenan en el lugar donde una persona se los indicó. La explicación es bastante sencilla y no esconde ningún secreto.

En primer lugar, las líneas de colectivos tienen paradas asignadas en las cuales pueden recolectar a las personas que pretenden hacer uso de sus servicios. Es importante respetarlas porque se trata de un ordenamiento del tránsito y del sistema de transporte público. No se le puede pedir al chofer de la línea del 37 que frene en la estación del 39. No le corresponde.

Por otro lado, hay que considerar que los colectivos cuentan con paradas y carriles exclusivos para circular. Esto se vincula con la seguridad que se busca mantener al momento de conducir. Por lo tanto, un colectivero no puede detenerse en un lugar que no le corresponde porque podría provocar un accidente. Solo se encuentra permitido en caso de que se produzca un urgencia y sea necesario detener la marcha del viaje.

Sí, existen momentos en los cuales se registran una excepción, como es durante un viaje de noche o una jornada de intensas lluvias que provocó inundaciones y es un peligro para la persona pisar en un lugar en donde no se puede apreciar la superficie. Luego, el resto de las situaciones no se encuentran permitidas y en algunas circunstancias dependen de la voluntad de quien maneje.