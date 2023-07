Elecciones 2023: en otro round de la pelea de Blumberg y Milei, el empresario hizo nuevas denuncias

El falso ingeniero usó sus redes sociales para aclarar su situación judicial y ampliar sus acusaciones de presunta venta de lugares en las listas.

El empresario textil Juan Carlos Blumberg contraatacó al precandidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el marco de las denuncias de presunta venta de lugares en las listas para las elecciones 2023. El falso ingeniero y ex candidato a gobernador abrió cuentas en redes sociales con un video, con el objetivo de "defenderme de todas las barbaridades que dice Milei" y aclarar su situación en el marco de la investigación realizada por el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González.

En ese marco, comenzó aclarando que "nunca" fue "citado por la Justicia" ni "pidió ninguna prórroga", para luego agregar: "Me presenté por escrito para declarar, donde me van a patrocinar dos jueces muy importantes".

"Le hablo a los jóvenes que están ilusionados por Milei. No me escuchen a mí, sino a sus candidatos", señaló Blumberg y exhibió una entrevista de la postulante a la gobernación bonaerense por LLA, Carolina Píparo, en el diario Clarín en la que reconoce que "es cierto que pudo haber habido algunos desmanejos o errores no forzados". El empresario completó señalando que "admite que hubo desmanejos en el armado de las listas de Milei poniendo gente de (el precandidato a presidente de Unión por la Patria Sergio) Massa y el kirchnerismo".

Luego, sumó un audio de Whatsapp, presuntamente de Lilia Lemoine, precandidata a diputada nacional y asesora de Milei. En la grabación, la cosplayer mantiene una conversación con una persona apodada "Pao", a la que le pide que la espere "al 24 (de junio) del cierre de listas" y le advierte: "Yo levanté la perdiz de todos los quilombos de las provincias y no siempre pude probar los actos de corrupción".

"Si bien tuve razón en el 95% de las cosas que les mostré a Javier y a Karina (Milei, jefa de campaña), a mí no me vienen a agradecer, me ven como un problema más. Cuando se les vuelve inevitable lidiar con el problema, es demasiado tarde y no se acuerdan que le avisé, sino que le rompí las bolas. Yo de afuera no voy a poder hacer absolutamente nada, salvo que empiece una fuerza nueva", sugirió.

Blumberg apuntó también contra otros periodistas

Luego, cargó contra el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y dirigente del partido FE Pablo Ansaloni. El falso ingeniero cuestionó al ex legislador que había formado parte de Juntos por el Cambio y exhibió artículos e informes televisivos en los que se mostró con Massa. También había sido cuestionado por el ex presidente Mauricio Macri por su acercamiento al peronismo o las denuncias de presuntos desmanejos en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), perteneciente a Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

"Sentido común: qué hace Ansaloni, quinto puesto en la Provincia, ex sindicalista, ex diputado por Juntos por el Cambio, pasado después al Frente para la Victoria, después de procesado, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, intento de homicidio en el que matan a su chofer de nueve disparo, en noviembre del año pasado", enumeró Blumberg, que protestó porque Ansaloni "habría pagado 250 mil dólares para tener inmunidad y fueros.

"¿Vamos a llenar el Congreso de delincuentes? Estamos investigando la lista completa de LLA , que vamos a analizar a cada persona y ver quienes son", anunció el falso ingeniero, para luego concluir el video afirmando que "el que vota a Milei, vota a Massa".

A comienzos de mes, el promotor de la "mano dura", había afirmado que gente que "pagó" para integrar las listas de LLA y acusó a los armadores nacionales y provinciales, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, y a Karina Milei, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales. Incluso, aseguró que hubo "gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares".

Cuando Blumberg comenzó con sus denuncias, la respuesta de Milei había sostenido que el empresario textil "no tiene ninguna prueba" sobre la ilegalidad de esta forma de financiamiento y que quiso "ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro".

"Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", anunció el libertario en declaraciones a Radio Continental. Y agregó: "Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos".