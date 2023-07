Abrieron una investigación por la presunta venta de candidaturas en el partido de Milei

Tras las denuncias de presunta venta de candidaturas en el espacio libertario, la justicia comenzará a tomar acciones. Cuál será el contraataque del precandidato a presidente.

El crecimiento del escándalo por los supuestos cobros para integrar las listas de La Libertad Avanza (LLA), espacio que lidera el precandidato a presidente por ese espacio, Javier Milei, comienza a tener sus primeras repercusiones en el ámbito judicial. El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González abrió este miércoles una investigación preliminar para determinar si el partido LLA y Milei, cometieron algún delito, tras las denuncias públicas en su contra por la supuesta venta de candidaturas, entre otras acusaciones, informaron hoy fuentes judiciales.

Dada la "gravedad institucional" de las denuncias conocidas en los últimos días, el fiscal ordenó la formación de una instrucción preliminar, "a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral", informaron fuentes judiciales.

En ese contexto, el fiscal convocó a prestar declaración testimonial el próximo martes al exintegrante de ese partido, el ex concejal porteño Carlos Maslatón; a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la ex militante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario textil Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.

Los dichos recientes de Blumberg reavivaron la polémica sobre las candidaturas en el espacio del libertario. Según afirmó el promotor de la "mano dura", hay gente que "pagó" para integrar las listas de LLA y acusó a los armadores nacionales y provinciales, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, y la jefa de campaña Karina Milei, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales. Incluso, aseguró que hubo "gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares".

Maslatón, ex aliado de Milei, se distanció del libertario tras el ingreso de Kikuchi a LLA. A partín de esta salida, denunció la existencia de "un mecanismo de venta de candidaturas por plata en distintas jurisdiccciones" coordinado entre el diputado nacional y su hermana.

A comienzos de año, Zurbriggen, presidenta del espacio Generación Libertaria, anunció que su sector abandonó La Libertad Avanza y denunció el intercambio de "favores sexuales" por cargos en la estructura libertaria, una práctica que adjudicó a lo que el propio Milei denomina "la casta" política.

Fleitas forma parte en la actualidad del espacio de Milei, pero años atrás aseguró le habían pedido "todos los contratos" que le correspondían por su cargo de legisladora, que le habían hecho firmar “una carta de renuncia por anticipación" y después escribieron un documento en el que "redactaron a nombre" suyo a las personas que "supuestamente designaba en el cargo”.

Apenas se supo de la investigación de González, Milei respondió a través de sus redes: "EXCELENTE Todos los que dijeron barbaridades infundadas ahora van a tener que ir a sostenerlas en la Justicia. Vamos a ver si se hacen cargo"

Milei va a la justicia

Ante los dichos de Blumberg, Milei contraatacará también por la vía judicial. En declaraciones a Radio Continental, el libertario sostuvo que el empresario textil"no tiene ninguna prueba" sobre la ilegalidad de esta forma de financiamiento y que quiso "ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro".

"Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", anunció el economista que propone la minimización del estado.

Y agregó: "Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos".

Milei y la "campaña de difamación"

Con el crecimiento de la polémica, Milei realizó un extenso twit en el que apuntó contra dirigentes de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria y aseguró ser víctima de "la campaña de difamación más grande de la historia argentina solamente" a raíz de que vienen a "plantear una Argentina distinta".

En ese marco, acusó a Augusto Rodríguez Larreta, hermano del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta de ser "el recaudador del que nadie habla ni pregunta" e invitó a preguntar a los desarrolladores urbanos "a quién dejan la cometa por las exenciones al Código de la Ciudad".

Milei lo denominó "la ruta del dinero H" y recordó la existencia del diputado de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Maximiliano Pullaro "al cual los propios acusan de transar con el narcotráfico".

"(Carolina) Losada lo culpa de alertar a los narcos sobre los allanamientos del gobierno anterior. Todos filtran sus vínculos oscuros, pero se sacan fotos con él", afirmó Milei.

Kikuchi rompió el silencio

Kikuchi, uno de los acusados, rompió el silencio y responsabilizó a los precandidatos Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de "las operaciones y difamaciones" en contra de Milei.

"Milei ya es competitivo en las 24 provincias a Presidente y Vice, lleva boleta completa a diputados y senadores nacionales en 22 provincias. En definitiva, nos atacan porque finalmente apareció un líder capaz de transformar Argentina", enfatizó Kikuchi.

Sobre las acusaciones, afirmó: "No vendemos candidaturas, eso lo hace la casta. Nosotros no bajamos candidaturas, eso lo hace la casta. Nosotros no negociamos bajar nuestras listas en Intendencias de PBA. Eso es casta".

Milei se encuentra molesto con Kikuchi, según reconocieron voces de LLA, a raíz del pobre armado nacional. A modo de castigo, el líder libertario puso a su armador como precandidato a senador bonaerense por la Segunda Sección Electoral, cargo para el que se necesita un porcentaje alto de votos.

Con información de Télam