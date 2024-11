La nieta de Lia Crucet contó cómo fueron las últimas horas de la cantante: "Nos esperaste"

Lía Crucet murió a los 72 años

La cantante de cumbia Lía Crucet murió a los 72 años por un cáncer broncopulmonar y una de sus nietas, que sigue su legado dentro de la música, se manifestó desde las redes sociales con un mensaje muy especial. La referente de la movida tropical estaba internada en un hospital de Mar del Plata.

"Te me fuiste... No deja de pasar por mi cabeza, qué bello, me tortura una y otra vez, me llena de orgullo, pero me arruina", posteo Flor Crucet desde su perfil de Instagram. Además, la joven cantante expresó: "Ya no tengo más abuelos, eras la única que me quedaba. Nos vemos arriba, abuela Lía, tu Florcita. Gracias". "Nos esperaste a que estemos todos juntos para irte", cerró en una historia.

Por su parte, Karina Crucet, hija de la cantante, realizó un desgarrador posteo en sus redes sociales tras la muerte de la artista. "Te amo para siempre", escribió acompañado de una imagen junto a ella y emojis de caras tristes. Además, había publicado una imagen en sus historias de Instagram la noche previa al fallecimiento. "Se hace larga la espera", escribió sin revelar qué era lo que estaba atravesando. "Un café para seguir", señaló horas, antes de que se confirme la muerte que dejó un gran vacío en el espectáculo.

La nieta de Lía Crucet le dedicó un sentido posteo.

De qué murió Lía Crucet: qué enfermedad tenía la histórica cantante tropical

A los 72 años, Lía Crucet perdió la vida tras batallar contra una dura enfermedad. La cantante y referente de la cumbia venía atravesando un delicado estado de salud desde hace tiempo y falleció a raíz de un cáncer bronco-pulmonar, pero venía con algunos problemas desde hace unos años: en 2012, fue diagnosticada con cáncer de útero y debió someterse a una intervención quirúrgica para evitar su avance. En 2021, su salud se deterioró por una neumonía y un accidente doméstico que comprometió su cadera.

Luego, a principios de 2022, se operó nuevamente producto de sus enfermedades preexistentes. Si bien pudo recuperarse y había optimismo en su recuperación, durante la segunda mitad del 2024 su salud desmejoró producto del cáncer que la estaba aquejando.

El pasado mes de agosto había cumplido los 72 años. Junto a ella estaba su marido y manager, Tony Salatino. “Lía Crucet celebró sus 72 años con parte de afectos más cercanos en el instituto de salud donde está internada y que ella define como ‘mi casa’”, había detallado Luis Ventura, en una publicación en redes.