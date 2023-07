Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 25 de julio

La modelo y creadora de contenido erótico Silvina Soria reveló este lunes que se fue del espacio del precandidato a presidente, Javier Milei, cuando le pidieron 60 mil dólares a cambio de designarla candidata a intendenta de Avellaneda. La influencer sexual, denunció: "Cuando estaba militando para Milei vi en el último momento muchas cosas que no me cerraban: mucha corrupción, pedían plata para las candidaturas y uno no tiene 60 mil dólares para poner para ser candidata".