Una modelo erótica denunció que le pidieron 60 mil dólares para ser candidata de Milei

La creadora de contenido, Silvina Soria, reveló que se fue del espacio de La Libertad Avanza después del pedido de dinero para que sea candidata en Avellaneda.

La modelo y creadora de contenido erótico Silvina Soria reveló este lunes que se fue del espacio del precandidato a presidente, Javier Milei, cuando le pidieron 60 mil dólares a cambio de designarla candidata a intendenta de Avellaneda. La influencer sexual, denunció: "Cuando estaba militando para Milei vi en el último momento muchas cosas que no me cerraban: mucha corrupción, pedían plata para las candidaturas y uno no tiene 60 mil dólares para poner para ser candidata".

En diálogo con Roberto Funes Ugarte para Radio Splendid AM 990, Soria detalló que esa estrafalaria suma de dinero le fue pedida por los armadores de la tercera sección electoral de La Libertad Avanza durante una reunión en el local partidario de Wilde, y mencionó en particular los nombres de Miriam Niveyro y Charlie Curestis. "El que quiere ser candidato a intendente tiene que poner 60 mil dólares", le habría dicho Niveyro a la mujer de 36 años, según contó en la entrevista.

La actriz de Only Fans le respondió que ella que no tenía ese dinero y aún "si lo tuviera", no sería "correcto". "¿No era por meritocracia tanto que decía Milei que era por reconocimiento social, por militancia en la calle?", se quejó Soria, que tiene un pasado de piquetera en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Según relató, Curestis le habría pedido por WhatsApp que haga una colecta para recaudar fondos y así poder pagar por su candidatura como intendenta de Avellaneda.

"Me dijo que hable con empresarios para juntar plata mediante fundaciones cuando no estaban blanqueadas por la Junta Electoral. Me parecía que no era legal, que era medio turbio", enfatizó Soria, para justificar su alejamiento de La Libertad Avanza. Las denuncias contra Milei por venta de candidaturas en las listas del conurbano se multiplicaron en las últimas semanas e incluso el abogado liberal, panelista de TV e influencer financiero Carlos Maslatón declaró en los tribunales en contra del economista de derecha.

Milei lidera una encuesta clave entre jóvenes de 16 y 35 años

A un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, lidera una encuesta clave que se hizo entre jóvenes de 16 y 35 años. El libertario es el más elegido ante la pregunta "¿Quién creés que defiende mejor los intereses de los jóvenes?", lidera el ranking con un 26,7%, de cara a las elecciones 2023.

El informe fue realizado por Argentina Futura, Flacso y Jefatura de Gabinete de la Nación. Para el mismo se realizaron 65 entrevistas en profundidad semi estructuradas a jóvenes entre 16 y 29 años de los conglomerados urbanos más relevantes de diferentes regiones de todo el territorio nacional (CABA, AMBA, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rosario, La Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche y Mar del Plata). Y además se implementó una encuesta telefónica a jóvenes de entre 16 y 35 años de todo el país (primera y tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires y el Interior, contemplando los tres cordones de GBA, la CABA y el interior del país).