ARCA, ex afip, explicó cómo hacer tranferencias entre cuentas propias y no tener problemas

Los errores a evitar para no ser investigado por ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo de recaudación nacional que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a poner el foco en las transferencias entre cuentas bancarias o billeteras virtuales de un mismo usuario y hay varios errores que evitar para no tener problemas con la entidad.

En ese sentido, es importante aclarar que para los usuarios sin ingresos declarados existe un límite de movimientos de hasta 400 mil pesos. Una vez superado ese monto, el organismo gubernamental puede solicitar documentación que respalde dichos movimientos cómo facturas o recibos de sueldos para sustentar los fondos.

Además, ARCA solicita un informe previo para movimientos que superen los 700 mil pesos o el usuario corre riesgo de caer en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Este es un error importante a evitar si no queremos tener problemas con la entidad recientemente creada por el gobierno de Javier Milei.

Si el dinero fue supervisado y los movimientos entre cuentas bancarias y billeteras digitales son consistentes con los ingresos declarados, no va a haber problemas para realizar las transferencias y no se incurrirá en una infracción fiscal.

Se supo desde qué países llegaron los dólares del blanqueo: cuántas cuentas se abrieron y cómo siguen las etapas 2 y 3

La primera etapa del blanqueo sumó un total de U$S 23.321 millones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De ese total, U$S 20.631 corresponden a dinero en efectivo que se dividieron entre las especiales CERA y las constituidas en Agencias de Liquidación y Compensación (ALyC). En tanto, en "otros bienes" se sumaron U$S 2.690 millones y U$S 30 millones en monedas digitales. Ingresaron al sistema 138.432, que abrieron 330.793 cuentas para entrar al programa.

Según precisó ARCA, se registraron 14.810 inmuebles, de los cuales 14.260 están en la Argentina y 550 en el exterior. También se declararon 6.491 cuentas en el exterior, siendo los principales países de origen Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza. Este movimiento generó el pago del impuesto especial por U$S 266.763.456, que representa $ 32.999.774.958.

La primera etapa del blanqueo reservada para dinero en efectivo y con un pago de 5% de impuesto venció el último viernes 8 de noviembre. La etapa 2 va del 9 de noviembre hasta el 7 de febrero de 2025 con límite hasta el 7 de marzo para el pago de la alícuota de 10%. La etapa 3 se extiende del 8 de febrero de 2025 y hasta el 7 de mayo de 2025 con fecha máxima de presentación y pago el 6 de junio de 2025. En este caso, la alícuota es de 15%.