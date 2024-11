“Se mandó una cagada”: el testimonio clave del hermano del camionero detenido por el caso Maria Cash

María Cash está desaparecida desde el 8 de julio del 2011. Romero, el principal sospechoso.

La nueva investigación encabezada por el fiscal Eduardo Villalba, junto a los investigadores del Cuerpo Especializado del Ministerio Público de Salta, terminó con la detención del hombre que vio por última vez y llevó a María Cash en su camión antes de su desaparición. Héctor Romero fue detenido y se negó a declarar después de que la Justicia lo acuse del “homicidio calificado por alevosía” de la joven diseñadora en julio de 2011. Horas más tarde, cambió de parecer y ahora brindará su testimonio ante las autoridades, pudo confirmar El Destape.

Según la investigación, el camionero se había mostrado inconsistente en sus declaraciones testimoniales y, entienden desde la justicia, no prestó colaboración durante los primeros días de búsqueda por la desaparición de la joven. En esta nueva etapa y tras comprobar esos movimientos iniciales de la investigación, se pidió la intervención de teléfonos y análisis de comunicaciones y movimientos. Con la reapertura de la investigación, se obtuvo un primer intercambio de mensajes que alertó a los especialistas. En esa charla, David, hermano del camionero detenido le dice: “¿Ha visto el quilombo otra vez de la hija de p… que se ha perdido?”, a lo que Héctor le responde “estaba pensando en eso porque es cuando supuestamente levanté a esa mujer en la ruta”.

A los investigadores les sorprendió que en esa comunicación, el 8 de julio de este año, hablan con insultos hacia María y además, el acusado la despersonaliza llamándola “esa”. Pero no es la única parte que les llamó la atención ya que, en la misma comunicación, David le dice a su hermano que si lo llama nuevamente la Justicia “tenés que declarar lo mismo que ya has declarado”, a lo que Héctor le responde “yo nunca dije que fuera ella”.

Con estos mensajes, los especialistas revisaron las declaraciones del camionero como testigo, donde el ahora imputado no podía describir como estaba vestida en la parte superior del cuerpo la joven y a su vez, aseguró que no la vio porque estaba despeinada, cuando otras pruebas en la causa refutan su relato.

En esas pruebas, los peritos encontraron videos y relatos de otros testigos donde pudieron determinar cómo estaba vestida y peinada María Cash al momento de su desaparición. Además, esas mismas pruebas demostraban que había subido al camión de Romero con destino incierto hasta el día de hoy. Otra parte de la investigación determinó que no concuerda el relato del camionero con las versiones de otros testigos, ya que en el lugar donde Romero dijo haber dejado a la mujer, nunca la vieron y la familia que vive frente al lugar no notó movimientos. Frente a ello, determinaron que el camionero no pudo realizar el trayecto y las maniobras que describió en ese espacio de tiempo y lugar.

Héctor Romero al momento de su detención.

Con estos datos, el fiscal Villalba volvió a indagar a los testigos y hace pocas semanas citó a David, el hermano del camionero. Allí, frente a los investigadores, el hombre de quien ya tenían el intercambio de mensajes dijo dos frases que sorprendieron a todos los presentes. Aseguró que su hermano “se mandó una cagada” y luego, dijo “que se haga cargo” de lo que había hecho. Con ese relato, más los datos que permanecen en reserva de la investigación, se ordenó la detención del camionero Héctor Romero, lo que ocurrió ayer por la tarde.

En pleno traslado, los investigadores destacaron que notaron al camionero “con una actitud vencida” por la situación ya que “pensó que iban a notificarlo de una citación pero terminó detenido”. Esa imagen se dio en la casa de la hija de Romero, a donde el hombre había llegado de visita. Esta mañana, el hombre se negó a declarar y escuchó la acusación por la que fue imputado detenido.

Ahora, fuentes de la fiscalía manifestaron a El Destape que las pruebas indican "que la mató y descartó el cuerpo en el camino", por lo que se pedirán más rastrillajes en la zona. "Me sorprende que el círculo íntimo no haya hablado hasta ahora. Pediremos más medidas en los próximos días, no se descartan más detenciones", agregan. La Justicia continúa avanzando en busca de responder la pregunta que se repite hace más de 13 años, ¿qué pasó con Maria Cash?