García Moritán presentó a su equipo de gobierno con Burlando en Seguridad

El precandidato a jefe de gobierno porteño presentó a sus cuadros políticos y describió como "un orgullo" la participación del mediático abogado.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, presentó este lunes a su equipo de campaña y eventual gabinete en caso de ser electo en el cargo, donde destacó la presencia del abogado Fernando Burlando como posible ministro de Justicia y Seguridad, según informaron fuentes partidarias. Moritán aseguró que "es un orgullo" que Burlando se haya sumado "al proyecto", de cara a las elecciones 2023.

"Es una persona que trabajó en causas relevantes para la sociedad argentina y muchas veces defendió sin cargo a víctimas o familias que necesitaban justicia en sus vidas", destacó el legislador porteño en un comunicado, y luego agregó: "Lo conozco personalmente y ahora nos encontramos con la política. Es un jugador que siempre quisiera tener en mi equipo porque está sobrecalificado para ocupar el lugar de ministro de Justicia y Seguridad de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires".

Burlando había presentado su precandidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires meses atrás y luego desistió al considerar en sus redes sociales que "no están dadas las condiciones de consenso y armonía".

En esta ocasión, agradeció la convocatoria de Republicanos Unidos y manifestó: "Roberto, sos la fuerza de la honestidad, sin lugar a dudas. La fuerza de la renovación. Me gratifica enormemente que me convoques: la seguridad y la justicia son un tema muy delicado y se necesita verdadero compromiso". Además, agregó: "Es hora de buscar y aplicar soluciones concretas en la Ciudad de Buenos Aires, porque una Justicia débil no es Justicia".

En una cena de campaña la noche del lunes, García Moritán presentó nuevos cuadros técnicos incorporados a su futuro equipo de gobierno, como Ezequiel Eguia Segui, director de la Fundación "Margarita Barrientos" en el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; Gacela Simán Menem como ministra de Salud; Juan Fulponi, como secretario de Transporte; Daniel Bambicha, medallista olímpico y exdirector del Programa de Entrenamiento Integral en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo al frente de la secretaría de Deporte; y Karina Mancuso al frente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con información de Télam