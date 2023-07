Los 6 datos poco conocidos de la vida de Javier Milei: peleas familiares, perros y espiritualidad:

Cuáles son los datos más particulares de la vida del precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es conocido por su agenda de minimización del Estado, medidas económicas desreguladoras, políticas punitivistas en materia de seguridad y antiderechos en lo social y laboral, que someterá a las urnas en las elecciones 2023. Sin embargo, el economista tiene aspectos de su vida poco conocidos que salieron a la luz junto a su exposición mediática y su ingreso a la política. Estos son los datos desconocidos de Javier Milei.

Los datos que no se saben de la vida de Milei

La familia, una relación de amor y odio

"Progenitores". Con ese término se refiere Milei a sus padres, con quienes mantiene una fría relación. El revelador libro del periodista Juan Luís González, "El Loco", que cuenta la biografía del líder libertario, puntualizó que durante su infancia padeció "golpizas" por parte de su padre, Roberto.

De ser colectivero de la línea 112 y la 21, Roberto pasó a ser un empresario, comprarle un departamento a Javier - préstamo que incluía un recuerdo permanente de esa dependencia- y ser titular de dos empresas offshore.

El anverso en su historia familiar es su hermana Karina; la que lo defendía de las golpizas paternas. Ese respaldo se refleja hoy, que es la jefa de campaña y la persona de mayor confianza de Milei.

"Moisés era un gran líder, pero no sabía divulgar. Entonces Dios le mandó a Aaron. Kari es Moisés y yo soy el que divulga", dijo, entre lágrimas, Milei en una entrevista televisiva, definiendo con una metáfora bíblica cómo ve la figura de su hermana, al que denomina "El Jefe" y que vislumbró como su potencial "primera dama".

En cuanto a la madre de Milei, Alicia Lucich, parece haber sido una simple testigo de las golpizas paternas. En un episodio violento entre padre e hijo, Karina tuvo un shock que la mandó al hospital. Milei llamó al hospital y su madre le respondió: "Tu hermana está así por tu culpa, si se muere es tu culpa". Hoy Alicia Lucich es parte del armado de LLA y de la junta electoral partidaria en la provincia de Buenos Aires.

Pasión canina

Milei puede hacer la vista gorda sobre la venta de órganos o de niños, pero siente un profundo amor por los perros. Al punto de referirse a Conan, un mastín napolitano, como su hijo.

Pese a que una vez fue atacado por Conan, el libertario relató que él llegó a pesar 120 kilos porque, con un sueldo flaco, prefirió bajar la calidad y recortar su propia comida, antes que sacarle el alimento a su perro/hijo.

El libro de González relató que Conan murió en 2017 y que el libertario mandó a clonarlo a Estados Unidos.

Ahí vinieron los "nietitos" del mastín, a los que bautizó con nombres de los principales pensadores del liberalismo: "Se llaman Murray, por Murray Rothbard; Milton, por Milton Friedman; Robert, por Robert Lucas; y Lucas, también por Robert Lucas", explicó Milei en una entrevista.

Milei, el mediático

En el medio de su desempeño en el sector privado y su ingreso definitivo a la política, Milei tuvo una época de gran exposición como personaje mediático. En ese período de omnipresencia en los medios, se hizo público un breve romance con la cantante Daniela Mori. También se cruzó al aire con la modelo Sol Pérez, a la que hizo llorar en cámara.

El archivo mediático de Milei incluye apariciones en programas como el de Andy Kusnetzoff (en el que contó sus experiencias sexuales), en el de Guido Kaczka (donde imitó a Leonardo Favio) o Sin Codificar (donde el humorista Campi lo imitó bajo el nombre de "Javier Mileidi").

Junto a la cosplayer y actual precandidata a diputada nacional Lilia Lemoine, se apersonó en una convención de otakus disfrazado de un superhéroe ficticio, denominado General Anarco Capitalista.

En 2019, Milei tuvo una incursión en el teatro, en una obra llamada El Consultorio de Milei. La obra terminaba con el economista rompiendo un Banco Central, entidad a la que responsabiliza por la inflación. El empresario teatral y ex senador nacional Eugenio "Nito" Artaza fue su primer productor. En una entrevista con El Destape relató su experiencia con Milei y sentenció: "Necesita tratamiento psicológico".

El amor no correspondido de Milei con el rock

En el colegio Cardenal Copello, Milei lograba la atención de sus compañeros de secundaria imitando a Mick Jagger en los recreos. Esa pasión por la banda británica lo llevó a armar una banda con influencIas Stone llamada Everest.

Si bien el sueño de ser un rockstar naufragó, las camperas de cuero, perviven en el look del libertario. Sus actos se inician con la canción Panic Show de La Renga y suelen cerrar con Se Viene de Bersuit Vergarabat.

Sin embargo, el rock no acusa recibo de esta afición. La Renga emitió un comunicado en el que repudió el uso del diputado antiestado de su canción. Los líderes de Bersuit Vergarabat, por su parte, le enviaron una carta documento al Partido Libertario para que deje de usar su tema.

Ex arquero, bilardista e hincha de Boca (o anti-Boca)

Otra gran pasión de Milei es el fútbol. A comienzos de los 80, militó en las inferiores del club Chacarita Juniors ocupando el puesto de arquero. Según describe el libro de González, el hoy líder libertario se hizo fama de ser un guardametas "temerario que salía a descolgar centros sin reparar en la integridad física de los rivales". La carrera futbolística de Milei se truncó cuando una patada le fracturó el maxilar.

Autoproclamado bilardista, el libertario afirmó que era hincha de Boca hasta que el entonces presidente Daniel Angelici trajo a Juan Román Riquelme para su último ciclo en el club xeneize. Milei consideró esta incorporación como un acto de "populismo". Su rechazo se acrecentó con última vuelta de Fernando Gago al mediocampo boquense. "Cuando entraba, era anti- Boca", espetó en una entrevista.

Una anécdota que mezcla su afición al fútbol con su rechazo a la intervención de la economía. Antes del mundial de Qatar, en un encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en México, Milei alabó a Lionel Messi y sus habilidades. En ese momento, se especulaba con que "el 10" argentino iba a retornar al Barcelona, pero se topaba con el límite salarial de la Liga Española. Ante el escenario de dirigentes de la ultraderecha global, Milei opinó que "en el medio se metieron los socialistas a pudrir todo".

La espiritualidad de Milei

Hay quienes aseguran que Milei planea convertirse al judaísmo. Hay otros que aseguran que esto se produciría si es electo presidente. Lo cierto es que el libertario experimentó un acercamiento a la vida espiritual durante la pandemia, período en el que atravesó un mal momento personal y económico, pese a ser su auge en la política.

El libro de González, "El Loco", también revela que en ese período oscuro, recibió la asistencia de un brujo que lo hizo dialogar con el espíritu del difunto Conan. Siempre según la misma fuente, Milei comenzó a machacar con la idea de que tenía una "misión", convenciendo a gente a la que quería a bordo que "el uno" le dijo que debía sumarse. Es decir, el convencimiento de que su proyecto presidencial se enmarca en un destino bíblico.

También, compañeros de espacio y ex aliados - como José Luís Espert - afirmaron haber visto como Milei "habla" con los muertos. Estos contactos iban desde pedir silencio para que los espíritus se expresaran, como para confirmar que los próceres liberales Ayn Rand o Milton Rothbard daban el Ok para algo. Desde La Libertad Avanza señalaron a El Destape que el espacio "no va a comentar" sobre el libro.

Su ex aliado Carlos Maslatón relató que en un acto Milei pidió dejar una fila de asientos libres para "los perros imaginarios que le dejan mensajes de ultratumba".