Liberales y libertarios: semejanzas y diferencias en la guerra de etiquetas

En la política argentina comenzaron a circular términos para definir los posicionamientos de dirigentes y espacios vinculados a la derecha. Los politólogos Julio Burdman y Sergio Morresi dialogaron con El Destape sobre los significados y las diferencias de estas etiquetas.

En los últimos años de la Argentina, comenzaron a circular distintas identidades o etiquetas en torno a dirigentes y espacios ubicado en el ala derecha del escenario político local, tales como "liberal", "libertario" o "paleolibertario". Las palabras están, pero su significado -y su asociación con nombres propios- se torna difusa.

Para esclarecer el significado y la representación que tienen estos términos en el escenario político argentino, El Destape dialogó con Julio Burdman doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, investigador y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires; y con Sergio Morresi, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo, investigador y docente de la Universidad Nacional del Litoral e investigador adjunto del CONICET.

¿Qué es un liberal?

El termino liberal, explicó Burdman, es utilizado en teoría política para "referirse a una gran tradición de 500 años de pensamiento que busca promover la autonomía del individuo respecto del estado". Esta escuela "influenció todas las tradiciones liberal republicanas que crearon la política moderna".

Morresi amplió, señalando que "un liberal es alguien que cree en la docrina liberal clásica", basandose en teorías que comienzan en John Locke, conocido como el padre del liberalismo, y van a hasta autores del siglo XX como John Rawls. "Creen básicamente que los seres humanos somos individuos, que como tales tenemos derechos y estos son inalienables", afirmó.

Burdman, a su turno señaló que la tradición liberal es m muy abarcativa, ya que hay "de izquierda, de derecha y de centro". Y agregó: "Probablemente, seamos todos liberales en la Argentina y en las culturas que tienen mucho que ver con occidente".

¿Qué es un libertario?

En el diccionario de la Real Academia Española, para el término libertario aparece la siguiente definición: "En el ideario anarquista, que defiende la libertad absoluta y, por lo tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley". Entonces, ¿por qué es la identidad que hoy utilizan sectores de derecha ligados a la apertura total del mercado?

"Libertario es una palabra del siglo XIX, que se resignificó", señaló Burdman . En los años 60 del siglo XX el término dejó su significado anarquista. "Un conjunto de estadounidenses, vinculados a la filosofía liberal clásica, recuperaron la palabra libertario como propia, para distinguirlo de los liberals, porque en Estados Unidos liberal quiere decir izquierdista", explicó.

Según señaló Burdman, en Estados Unidos el partido libertario "es muy liberal en lo económico, pero también también es muy liberal en lo político y social", logrando el voto del progresismo por tener consignas "a favor de legalizar las drogas, el aborto y todo lo que sean libertades individuales".

Por su parte, Morresi sostuvo que "no está mal decir que los libertarios pertenecen al neoliberalismo", aunque sean asociados como dos cosas distintas. En el caso de los libertarios, sostuvo que "lo que importa es nada más es la cuestión filosófico política y lo que ven es que somos solamente individuos y como tales, tenemos derechos que nadie, ni siquiera por el bien colectivo o público, puede cercenar".

¿Qué es un paleolibertario?

En una entrevista reciente a Milei, en la que dio a entender que la venta de niños es una discusión para la que la sociedad argentina no está preparada, se definió como paleolibertario.

Morresi explicó que los paleolibertarios "son en general libertarias", pero que se enrolaron detrás de las ideas del economista estadounidense Murray Rothbard; sobre el que Milei discurría cuando mencionó su comentario sobre la venta de niños.

"En los 90, Rothbard dijo que con el partido libertario no iban a ningún lado y que había que abrazar el populismo de derecha, por lo que bancó a un candidato que era del Klu Klux Klan", relató Morresi, añadiendo que ese respaldo se basó en un ideario que privilegie el "orden, la naturaleza y jerarquía".

¿Qué es un neoliberal?

Una de las fases del liberalismo que gobernó la Argentina fue la del neoliberalismo, en la década del 90 el país bajo los dos sellos tradicionales autóctonos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical (UCR). Sin embargo, los dirigentes del ala derecha del escenario político local no se indentifican con este proceso político.

"Los neoliberales son un grupo de pensadores que en la etapa de entreguerras del siglo XX cree ver que el liberalismo se pervirtió, se hizo demasiado colectivista, que se rindió al socialismo y que era necesario que se lo refunde y se vuelva a las fuentes", señaló Morresi.

Estos autores, sostuvo, hicieron una reinterpretación del liberalismo que "implicó una defensa muy ferrea del mecanismo de la competencia, individualismo, que ya no es una condición de posibilidad, sino que es un destino, y una visión positiva sobre la desigualdad social y económica".

El docente de la Universidad de Sao Paulo ejemplificó las diferencias que los liberales y neoliberales tendrían con los libertarios y paleolibertarios con los comentarios de Milei en los que defendió la venta de órganos.

"Son cosas que un liberal, e incluso casi ningún neoliberal, no aceptaría, pero sí lo haría un libertario de derecha y sobre todo un paleolibertario. Porque como mi cuerpo es mío, si me quiero sacar un riñon para vernderlo o ser un esclavo, estaría bien", explicó.

Nombres propios: Milei, Espert y López Murphy

En las últimas elecciones legislativas de 2021, el Congreso sumó a tres legisladores - todos economistas- que pregonan la apertura del mercado: Milei, Espert y López Murphy. La pregunta es, qué los diferencia y con qué etiqueta se los identifica.

Tanto Burdman como Morresi coinciden en señalar que el acercamiento de Milei a las ideas libertarias es reciente. "Una vez que empieza a ser una figura reconocida y junto a su lanzamiento a la política, hay un acercamiento al paleolibertarismo", sostuvo el investigador del CONICET.

"Milei empezó con los austríacos, con lo que llamaríamos neoliberalismo, pero también en algún momento adoptó las posturas paleolibertarias de Rothbard. Además se la pasa citando a Ayn Rand, que es la gurú del libertarianismo. Va mezclando cosas", explicó.

En el caso de Espert, Burdman sostiene que "no tiene mucha formación intelectual más allá de su carrera de economista". Y agregó: "Me parece que lleva las ideas neoclásicas u ortodoxas aun nivel muy duro, pero no se si le agrega a esto una filosofía política liberal. No forma parte de su universo"

Para el docente de la UBA, López Murphy está formado en un pensamiento clásico del liberalismo, pero dentro de la UCR. "Por eso habla mucho de la república, tiene ese discurso en la linea Alem-Yrigoyen-Alvear; su padre y su abuelo eran radicales. De hecho, siempre, de alguna manera u otra, termina cerca de los radicales".

Por otra parte, Burdman propuso un ejercicio de ver cómo se relacionan estos dirigentes liberales o libertarios con las dos tradiciones políticas argentinas. Para el politólogo, Milei se encuadra en "la tradición de la Ucedé antigua" y le "tiene mucha desconfianza con los radicales".

"Si Milei tuviera que elegir entre aliarse con los radicales y el peronismo de derecha, elige a estos", sostuvo. Y añadió: "Yo creo que los liberales conservadores sienten la política y el poder de forma más cercana a la cultura del peronismo y ven al radicalismo como un problema"

Distinto es el caso de López Murphy o, "en menor medida", Espert, quienes si tienen que elegir entre un peronista y un radical," eligen a estos". "Ahí hay una cultura política argentina que los separa", sintetizó.

¿Qué es el Pro?

Milei y Espert saltaron a la escena pública con la llegada al gobierno nacional del Pro. López Murphy, por su parte, revivió su carrera política asociandose al partido amarillo. Sin embargo, queda la pregunta sobre la identidad del sello fundado por Mauricio Macri que impulsó una desregulación del mercado, pero que se resiste a utilizar cualquier tipo de etiqueta ligada al liberalismo.

Morresi escribió el libro Mundo Pro junto a Alejandro Bellotti y Gabriel Vommaro. Según recordó "la linea oficial del partido es que no tienen ideología, ni de izquierda ni derecha". También señaló que el lineamiento ideológico del partido amarillo no se simplifica en una fórmula de liberalismo en la economía y conservadurismo en el resto, "porque en la economía también son conservadores".

"Diría que son filosóficamente liberales y en el resto de los órdenes son conservadores", sintetizó Morresi. Según ejemplicó, el cariz conservador está en buscar "que los cambios sean graduales" ; en "ver una visión tutelada de la sociedad", cosa a la que se opone el liberalismo; y en imaginar "que una sociedad tiene una suerte de orden jerarquico entre los que tutelan, o los que emprendeno se rompen el lomo y los que no".