Telefe y Georgina Barbarossa recibieron una inesperada noticia: "Por un tiempito"

Una figura de Telefe confirmó su salida del canal luego de varios años en la pantalla: "Les cuento".

Las grillas de televisión cambian todos los meses, ya que las productoras están probando todo el tiempo cuál es el contenido que rinde ante el público. Sin embargo, hay veces que el contenido varía por el hecho de que las figuras deciden irse del canal. Este es el caso de Telefe, canal que sufrió la baja de una de sus panelistas más famosas después de varios años trabajando en conjunto.

Se trata de Noe Antonelli, la panelista de A la Babarossa, ciclo conducido por Georgina Barbarossa en las mañanas de Telefe. La famosa periodista forma parte del canal desde antes que iniciara este ciclo, precisamente, formaba parte de Flor de Equipo, el programa conducido por Flor Peña, que ocupaba la misma franja horaria que el de Georgina. Sin embargo, pese a llevar un buen tiempo trabajando en el canal, la panelista anunció que se alejará de la pantalla chica por un tiempo indefinido.

La historia que compartió Noe Antonelli para explicar su ausencia de A la Barbarossa.

A través de sus historias de Instagram, Antonelli reveló que se tomará unos meses más fuera de la pantalla para dedicarle tiempo a su bebé, que nació hace unos meses. "Para todos los que me preguntan por qué no estoy en A la Barbarossa, les cuento que me pedí un tiempito más para disfrutar a pleno de estos doble rollos", contó junto a una foto de su bebé. También aseguró que aprovecharía este tiempo para enfocarse en ella y tratar de conectar más con la naturaleza.

En este marco, sentenció: "A veces, si tenemos la posibilidad de hacerle caso a nuestro instinto, aunque en algunos casos eso implique temer las consecuencias, después, con buenos hábitos y el corazón pleno, todo se acomoda". Por su parte, Georgina no dijo nada al respecto de la ausencia de su panelista.

La estrategia de El Trece para competir con el estreno de Gran Hermano

Se termina el año pero no por eso los canales de televisión aflojan con la guerra por dominar el rating. Telefe tiene una fuerte apuesta para seguir arriba entre los más visto ya que a partir de diciembre vuelve Gran Hermano con su tercera temporada desde su vuelta al canal.

Esto no pasa desapercibido por sus competidores y desde El Trece, que viene haciendo varios cambios para mejorar sus números, ya tienen una estrategia para pelearle el público al reality conducido por Santiago Del Moro.

En este contexto, el periodista Nacho Rodríguez reveló que la emisora tiene sus cañones apuntados a su máxima estrella, Guido Kaczka y que ya hubo charlas entre Kuarzo Entertainment, la productora del conductor, y el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar.

Lo que se pudo conocer es que tanto, The Floor: La Conquista como Los 8 Escalones, los programas con mejor rating de el canal, tendrán una serie de modificaciones para competir con el regreso de Gran Hermano.

En ese sentido, Los 8 Escalones ya sumó nuevos premios para los participantes que sumarán productos a sus carritos entre los que se encuentran un viaje, una valija, un televisor, un somier, un reloj y un parlante. Además quién conteste la mayor cantidad de preguntas de manera correcta puede ganar el departamento, el auto y la cochera como viene sucediendo.

Además, el otro programa nocturno conducido por Guido Kaczka, The Floor: La Conquista, también atravesaría cambios con nuevas categorías en los juegos para hacerlo más atractivo. También se planea una "superfinal" que se emitiría el 2 de diciembre, día que comienza Gran Hermano.