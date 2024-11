Se conoció la feroz disputa entre Susana Giménez y Mirtha Legrand: "Cerrado"

Mirtha y Susana se pelean por un entrevistado

La relación entre Pampita y Roberto García Moritán trajo mucha tela para cortar pero mucho más la trajo su escandalosa separación luego de rumores de infidelidad por parte del ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

Este fue uno de los temas que se tocaron en la entrevista que le dio la modelo a Susana Giménez que dejó muchas polémicas. Sin embargo las intenciones de la producción de Telefe es redoblar la apuesta pero encontraría en El Trece y en Mirtha Legrand una importante traba.

Según contó el periodista Damián Rojo, el equipo de Susana Giménez quiere llevar a Roberto García Moritán al programa, pero también lo están buscando para llevarlo a La Noche de Mirtha para que tenga una charla con la diva de El Trece.

"Acaban de pasar el teléfono de Moritán a la producción de Mirtha porque quieren madrugar a la de Susana. Quieren a Moritán el sábado a la noche y están peleando en eso. Está cerrado en un 80 por ciento y alentó a que falta un 20 por ciento", explicó Rojo en A la Tarde (América TV).

Respecto de la disputa de Susana Giménez y Mirtha Legrand para tener en sus programas al ex marido de Pampita, Luis Bremer agregó: "La nota es una mesa con Roberto y con Lucila, la madre e hijo". "A Roberto le interesa hablar de política y a Mirtha le gusta hablar de política. Es más completa que Susana", sumó Daniel Ambrosino señalando porqué tendría más chances El Trece de concretar la nota.

Se conoció la irrisoria cifra que Pampita le habría cobrado a Susana Giménez: "Dólares"

Pampita apareció ante los medios en una entrevista exclusiva con Susana Giménez, después de su escandalosa separación de Roberto García Moritán. En ese sentido, el periodista Adrián Pallares reveló la exorbitante cifra que la modelo habría cobrado para darle el reportaje a la diva de los teléfonos.

La charla entre Giménez y Ardohain no tuvo demasiadas revelaciones, ya que Pampita se mostró reticente a responder las consultas de la entrevistadora, quien debió esforzarse durante toda la nota para que su invitada se abriera y no lo consiguió. En ese contexto, el mencionado conductor de TV aseguró que Susana habría sido "estafada" por Pampita, ya que ésta habría cobrado en dólares para ir a su programa.

Se supo cuanto cobró Pampita para ir a lo de susana

"Cómo se terminó. O el amor, el proyecto, algo se terminó. Lo que no se terminó es Pampita y los negocios. Pampita para estar sentada en el living de Susana Giménez. Ojo, desmientan. Saben que acá no se miente, nosotros vamos a la fuente. Generalmente no tenemos muchas primicias, pero cuando las tenemos son de verdad", comenzó Pallares.

Y agregó: "Pampita, vamos a decirlo para evitar cartas documento y todos los enojos que puedan venir. Habría cobrado 30 mil dólares para estar sentada en el living de Susana Giménez. Una cifra que dentro de todo, obviamente, es un montón".