D´Onofrio: “Milei, Larreta y Bullrich se sacaron las caretas en La Rural"

El dirigente bonaerense del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, se refirió a la presencia de los precandidatos a Presidente en el predio de la Rural. Qué dijo.

A tres semanas de las PASO, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y uno de los hombres armadores en territorio bonaerense dentro del massismo, Jorge D’Onofrio, calificó la presencia de los distintos precandidatos presidenciales en la Rural. “(Javier) Milei, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich expresaron las mismas ideas en la Rural”, sentenció. En particular y sobre Patricia Bullirch hizo hincapié en que “está planteando un endeudamiento aún superior y además recortar derechos a los trabajadores”.

En cambio, acerca de la presencia del precandidato de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa dijo: "No fue a hacer campaña para ver si levantamos algún voto más de los que sabemos que no nos van a votar y que están conspirando contra Argentina”, y agregó: "Ayer fue a hablar para todos los argentinos para dejar en evidencia”.

Para el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, “lo que quedó claro son los dos modelos que están en juego en Argentina: El del trabajo, el de cuidar a los argentinos, el de exportar valor agregado, y el otro modelo que es absolutamente recesivo y colonialista”. Incluso señaló que, desde la oposición, “han ido al Fondo a boicotear las negociaciones entre los organismos y Argentina”.

En diálogo con Roberto Caballero por El Destape Radio remarcó: "Lo que tratamos de explicar es qué es lo que está en juego en esta elección. Se trata de dos modelos". Por otra parte, habló sobre la gestión de Axel Kicillof y dijo: "Ha dado vuelta como una media la provincia de Buenos Aires. Claramente es otra provincia a la que dejó María Eugenia Vidal".

La baja participación de los y las ciudadanas en las elecciones Córdoba

Por otro lado comentó sobre el nivel de ausentismo en las elecciones y planteó: "Hoy hay una opinión pública y una opinión publicada, y en eso a los peronistas no nos van a ganar". "Quienes más van a ser afectados son aquellos que muestran el desinterés por ir a votar", añadió.

Para D’Onofrio, “hay que ir a votar; no importa qué es lo que se exprese”, ya que “ese ausentismo puede modificar el curso de la elección”. "Tanto Sergio (Massa), como Axel (Kicillof) en la provincia, y cada uno de los candidatos a intendentes están focalizados en ese tema”, cerró.

En relación a Sergio Massa resaltó: "A esta altura es una fortaleza el doble rol como Ministro de Economía y como precandidato presidencial". "Los argentinos están viendo qué son capaces de hacer algunos dirigentes de la oposición por tener una chance más de poder ganar”, determinó.