Figuras públicas preparan un acto de apoyo a la fórmula Massa-Rossi

El evento será el jueves 3 de agosto a las 18 en el Centro Cultural Kirchner. En la solicitada difundida, manifestaron que Massa y Rossi son "la única que expresa el espíritu de unidad de las fuerzas populares que integran Unión por la Patria".

Figuras públicas realizarán un acto en apoyo a la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023 de Sergio Massa y Agustín Rossi, que competirá en las PASO contra la de Juan Grabois y Paula Abal Medina. El evento será el jueves 3 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Kirchner.

Los organizadores del acto armaron una solicitada, que puede ser firmada por quienes respalden la fórmula, titulada "La democracia por venir para una patria justa, libre y soberana". "Una vez más los argentinos y las argentinas nos disponemos a ejercer nuestro derecho a elegir a quienes serán los depositarios de nuestras esperanzas, de nuestros deseos y de nuestros sueños. Y lo hacemos en un año emblemático en el que festejamos las cuatro décadas de recuperación y consolidación de la democracia después de haber vivido la más tenebrosa noche de nuestra historia", comienza el documento.

El documento, además, apunta contra la derecha, a la que denuncian de buscar imponer "políticas de odio". "Algunas señales ominosas nos recuerdan que nada está garantizado para siempre ante las embestidas de fuerzas de derecha que buscan condicionar derechos históricos al tiempo que reintroducen políticas del odio que parecían desterradas", expresa.

En el escrito, los firmantes describieron a la democracia como "el tejido que se entrelaza con los hilos de la memoria y las propuestas de futuro, como un espacio y una forma de construcción colectiva permanente —no solo al momento de celebración de las elecciones— para lograr mejoras en las condiciones de vida de todas y todos". "Construir democracia también es garantizar el derecho de todos y todas a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la vivienda y a una convivencia sostenida en la diversidad y el pluralismo político, cultural y de estilos de vida. Es garantizar derechos laborales y jubilatorios y apostar por un desarrollo económico en base a una transformación de la estructura productiva, en todo el territorio nacional y para todas las personas que lo habitan", agregaron.

Además, repudiaron el intento de magnicidio que la vicepresidenta Cristina Kirchner sufrió en la puerta de su casa el primero de septiembre de 2022. "No ha suscitado un repudio masivo del conjunto de las fuerzas políticas ni una genuina investigación judicial que logre llegar hasta el hueso de los ideólogos del intento de magnicidio. Democracia es verdadera justicia independiente y un poder judicial que no responda a intereses corporativos ni actúe como si fuera una rémora monárquica. La continua y persistente persecución a CFK no es otra cosa que el intento de proscribirla y de impedir que siga jugando el rol de liderazgo del campo popular", sostuvieron y añadieron: "Su compromiso y su perspectiva estratégica han permitido que la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi sea la que pueda llevar adelante el sueño de una sociedad con una democracia siempre ampliada, más justa y soberana".

En las próximas elecciones, señalaron, "se dirimen dos proyectos antagónicos de nación". "El que nosotros/as defendemos representa a las grandes tradiciones políticas populares que se sintetizan en el peronismo, el kirchnerismo y en esas otras fuerzas herederas de las izquierdas y el amplio espectro del progresismo que forman parte de Unión por la Patria, el que logró sacar a la Argentina de la tragedia social y económica del 2001 a partir de mayo de 2003 inaugurando 12 años de reparación de un país devastado por el neoliberalismo", explicaron.

Sobre el final de la solicitada, cuestionaron la deuda que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque manifestaron que "todavía queda una deuda fundamental con las grandes mayorías populares en términos de recuperación del poder adquisitivo de los salarios, de una mejor y más equitativa distribución de la riqueza y de un mayor crecimiento del empleo". "Ese es el desafío: profundizar la potencia democrática en consonancia con un proyecto de nación soberana y federal que sea capaz de poner la economía al servicio del pueblo. Estamos convencidos de que es la fórmula encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, la única que expresa el espíritu de unidad de las fuerzas populares que integran Unión por la Patria y que puede llevar adelante este desafío, por eso cuenta con nuestro apoyo, acompañamiento y compromiso militante en las próximas elecciones", puntualizaron.

En Santiago del Estero, Massa criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio: "Hay que respetar las autonomías"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de UP, Sergio Massa, se hizo eco del discurso del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, quien apuntó contra "los pituquitos de Recoleta", en referencia a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Massa criticó la presencia de dirigentes de Juntos por el Cambio en Córdoba y planteó qué "hay que aprender a no vestirse con pluma ajena" al tiempo que pidió "respetar las autonomías".

"Tenemos que aprender a no vestirnos con pluma ajena. Los dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires no pueden ir a decir a las provincias qué es lo que tiene que hacer. Hay que respetar las autonomías. A la hora de votar por Presidente, es importante que sepamos leer el mensaje de las urnas", apuntó Massa el lunes por la noche en Santiago del Estero, donde participó de un acto junto al gobernador Gerardo Zamora.