Hola Boca: Gago ya piensa en 3 jugadores para pedirle refuerzos a Riquelme

Los refuerzos que ya le pide Gago a Riquelme en Boca.

Más allá de las fechas finales de la Liga Profesional de Fútbol 2024, Boca Juniors y el entrenador Fernando Gago ya planifican el próximo mercado de pases. En las permanentes conversaciones con el presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico entiende que el equipo necesita refuerzos en todos los sectores de la cancha, aunque la prioridad está en la defensa.

En este contexto, por el momento hay tres apuntados en ese sector, aunque lo más probable es que no lleguen todos juntos como fichajes. Si bien esta situación puede ir mutando con el correr de los días, los elegidos son Gonzalo Piovi, Bruno Amione y/o Tomás Palacios. Ellos son argentinos y no ocuparían el cupo de extranjero en el caso de arribar a La Ribera, aunque el presente es bien diferente. Los imponderables en esta posición fueron una constante a lo largo del año: las lesiones de Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Cristian Lema, más el bajo nivel de Jorge Figal y haber "colgado" a Nicolás Valentini no le dieron garantías a los estrategas del conjunto "azul y oro".

Los posibles refuerzos de Boca en la zaga para el 2025

Gonzalo Piovi

El central o lateral izquierdo zurdo de 30 años es conocido por Gago desde su paso por Racing. A "Pintita" le rindió mucho en la "Academia" en ambas posiciones, aunque se desempeñó mejor en la "cueva". De hecho, fue uno de los líderes del vestuario con mucha personalidad y goles de penal y hasta de tiro libre. Es fuerte en los mano a mano, aunque suele tener distracciones y exceso de confianza a la hora de salir jugando desde el fondo.

El ex Vélez mide 1.80 m., pesa 78 kilos y se destaca como titular en Cruz Azul como stopper izquierdo en una línea de tres. El conjunto dirigido por su compatriota Martín Anselmi ganó la etapa regular de la Liga MX y definirá la semifinal del torneo frente a América. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, tiene contrato hasta diciembre del 2026 y su pase vale tres millones de dólares.

Piovi, un viejo conocido de Racing al que Gago quiere en Boca.

Bruno Amione

El zaguero o lateral izquierdo zurdo de 22 años se desempeña en Santos Laguna de México y disputó los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub 23. Mide 1.87 m., pesa 83 kilos y es uno de los futbolistas con mayor proyección en su posición. Es firme en los mano a mano, tiene buen juego aéreo y brilla en el juego aéreo en ambas áreas, aunque es algo lento en los traslados y en el retroceso da ciertas ventajas. Su carta está valuada en alrededor de tres millones de dólares.

Tomás Palacios

Se trata de un defensor central de 21 años que es una de las grandes apuestas de Inter de Italia, donde suele ir al banco de los suplentes. De 1.96 m. y 90 kilos, no tiene continuidad en Milán y no vería con malos ojos cambiar de aire aunque sea a préstamo, ya que su vínculo se extiende hasta junio del 2029 y su cotización es demasiado elevada: seis millones de euros. Surgido en Independiente Rivadavia de Mendoza, disputó apenas ocho partidos en Talleres de Córdoba hasta que fue vendido al "Nerazzurro".