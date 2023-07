Los 5 datos poco conocidos de la vida de Patricia Bullrich: jugadora de hockey, detenida para hacer un graffiti y el exilio de Perón

La precandidata a presidenta del Juntos por el Cambio tiene una lista de datos llamativos sobre su historia de vida.

La precandidata presidencial Patricia Bullrich, que integra la alianza Juntos por el Cambio, para estas elecciones 2023, tiene una historia de vida con algunos datos poco conocidos. La exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, fue vinculada a Montoneros y es parte de la familia aristocrática Bullrich - Pueyrredón. Es prima de Esteban Bullrich y también de Fabiana Cantilo.

La contrincante de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO 2023 tuvo un pasado como jugadora de hockey y también estuvo detenida en su adolescencia. A los 17 años, Patricia Bullrich comenzó a militar en la Juventud Peronista y participó de la caravana a Ezeiza para recibir a Juan Domingo Perón.

Los datos poco conocidos de Patricia Bullrich

Familia aristocrática: su prima Fabiana Cantilo y su buen andar a caballo

Patricia Bullrich nació en 1956. Hija del médico Alejandro Bullrich y de Julieta Luro Pueyrredón, es parte de la familia aristocrática que tiene entre sus figuras al Director Supremo de las Provincias del Río de La Plata, Juan Martín de Pueyrredón, y al Honorio del mismo apellido, importante ministro de Yrigoyen. Su familia construyó el Patio Bullrich en Recoleta, que honra a Adolfo Bullrich, quien es tatarabuelo de Esteban, primo de Patricia, que llegó a ser intendente de la ciudad con apoyo de Julio Argentino Roca.

Fabiana Cantilo, prima de Patricia, recordó en una entrevista a La Nación, cómo era en su infancia y su fascinación por los caballos. “Patricia era zarpada, se animaba a hacer de todo. Éramos medio varoneras, jugábamos a los soldados. Ella andaba bárbaro a caballo”, recordó su prima.

Jugadora de hockey y los días detenida por grafitear una facultad

En una reciente entrevista en el canal de youtube Doble Mérito, la presidenta del PRO con pedido de licencia, habló de su pasado como jugadora de hockey y de los días que estuvo presa durante su adolescencia por grafietear una facultad.

"Estuve presa por pintar la facultad de Filosofía y Letras, sobre Independencia. Fue en 1975, éramos un grupo, yo era menor de edad y de repente apareció un auto de civil, salí corriendo pero me agarraron y se me tiraron encima. Estuve dos días detenida. Cuando fue mi viejo a buscarme, el comisario le dijo 'bravita su hija, ¿no?', y mi papá bromeaba con que en realidad debería dejarme unos días más para que se me pase la rebeldía", recordó.

La ex funcionaria de Mauricio Macri también relató un hecho poco conocido de su vida de juventud: casi participa de un mundial de hockey como arquera de la selección: "Yo fui Leona", reveló y explicó que ella jugaba desde chica como delantera, pero que por un problema en la espalda se dedicó a atajar pero finalmente no asistió. "Yo pertenecía a la Juventud Peronista y el hockey era un deporte elitista y un día dije 'mejor no voy más' y no fui más", contó.

Militante de Juventud Peronista: su participación en el regreso de Perón

En 1973, cuando tenía 17 años, Patricia Bullrich militaba en la Juventud Peronista. Junto a la agrupación participó de la caravana a Ezeiza para recibir a Juan Domingo Perón en su regreso desde el exilio. Ese día ocurrió la recordada masacre de Ezeiza que tuvo como saldo 13 personas muertas, a 10 kilómetros del aeropuerto.