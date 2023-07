Insólito: María Eugenia Vidal culpó al peronismo por el acuerdo con el FMI pero en redes la repudiaron con datos

La legisladora de Juntos por el Cambio intentó desligar al macrismo de la responsabilidad de haber tomado el crédito más importante de la historia del organismo.

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cuestionó el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el FMI y salieron a repudiarla en redes sociales. La legisladora de Juntos por el Cambio intentó desligar al macrismo de la responsabilidad de haber tomado el crédito más importante de la historia del organismo.

La actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires habló en Twitter de "un relato K" en referencia al acuerdo y sostuvo que "nadie puede negar que Argentina tiene un problema serio de endeudamiento externo y que hay que trabajar para resolverlo", aunque sostuvo que "la solución no es seguir engañando a los argentinos con el relato". Además, remarcó que "en la Argentina que viene no hay más lugar para el relato" y que "es momento de decirle basta a las mentiras del kirchnerismo, en las urnas. Juntos podemos hacerlo".

Los comentarios a los dichos de Vidal fueron todos en la misma sintonía: recordarle lo que hicieron durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Según datos de la Universidad Austral, la suma de todos los acuerdos firmados desde 1958 representan US$ 42.815 millones, mientras que solo Macri y sus seguidores pidieron US$ 54.000 millones. Fue el crédito más grande en la historia del Fondo.

Teresa García cruzó a María Eugenia Vidal

La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense, María Teresa García, salió al cruce y le arrojó una lista de temáticas pendientes de explicación por parte de la exmandataria bonaerense.

"Señora exfuncionaria pública María Eugenia Vidal, explique el endeudamiento de la Provincia en cuatro años", comenzó. A ello, le sumó una de las causas en las que más estuvo pendiente la legisladora: "Los aportantes truchos, la mesa de la Gestapro con ministros y espías, su vida en una base aerea... Y despues que lo haga, hablemos del relato 'orgullosamente bonaerense'". En ese sentido, acusó a Vidal de "armar causas desde la propia Gobernación de la Provincia. En la provincia de Buenos Aires hay una única responsable de que esto sucediera en territorio provincial como es el Banco Provincia".

"De lo que estamos hablando es imposible que se lleve adelante si no hay una mesa oculta en el Banco Provincia, con integrantes del Gobierno que establezca cómo se va a escuchar, para luego armar causas, que un determinado sector de la Justicia injustamente se ocupará, y que algún medio de comunicación pondrá un graph permanentemente sobre esa causa. Así cierra este modelo", finalizó.