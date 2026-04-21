Freno al ajuste de Zdero: ordenan la entrega urgente de 30 cajas de medicamentos vitales para un niño

Desde la asunción de Leandro Zdero como gobernador, el sistema sanitario de Chaco muestra señales de deterioro sostenido, con impacto tanto en el sistema público como en la obra social provincial (INSSSEP). Por eso, familias de niños con discapacidad y pacientes oncológicos buscan respuestas ante la desidia. El Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, a cargo del juez Emiliano José Lestani, ordenó garantizar de manera urgente la entrega de remedios a un nene de 11 años que padece un cuadro de salud extremadamente delicado y necesita por mes 30 cajas de medicamentos de forma conjunta e ininterrumpida, para combatir su "gravoso cuadro clínico".

Mientras el gobierno de Javier Milei está decidido a profundizar el ajuste sobre las personas con discapacidad, el gobernador Zdero copia su modelo. En diciembre de 2023 comenzó una etapa de mal funcionamiento de la obra social provincial producto de los recortes que establece. Con sus más de 100 mil afiliados activos, el INSSSEP es el organismo que nuclea cerca del 70 u 80% de todos los que tienen cobertura en la provincia: incluye a docentes, personal sanitario, Policía, jubilados, y personal administrativo.

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Frente a la desidia, los ciudadanos chaqueños agotan todas las instancias para que el Gobierno provincial brinde algún tipo de respuesta. La nueva medida judicial fue dispuesta en el marco de una acción promovida por Damián Osvaldo Veronese y Lorena Angélica Maidana, padres de T.Z.V., un niño que sufre parálisis cerebral y síndromes epilépticos generalizados. Asimismo, cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y tarjeta del Fondo de Alta Complejidad (FAC).

En 2017, el niño sufrió un status convulsivo grave, que motivó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y requirió asistencia respiratoria mecánica e inducción a un coma farmacológico para controlar las convulsiones. Como consecuencia, el niño presenta en la actualidad secuelas neurológicas severas, consistentes con la imposibilidad de hablar y moverse por sus propios medios, y debe utilizar una traqueostomía porque sufre una dificultad respiratoria alta. Además, se alimenta exclusivamente mediante botón gástrico debido a trastornos deglutorios.

Frente a su delicado cuadro de salud, el menor requiere la provisión continua e ininterrumpida de medicación específica, la cual no está siendo suministrada en tiempo y forma por la obra social demandada, colocándolo en grave riesgo de vida: los padres indicaron que un pedido realizado en febrero fue entregado recién en marzo, mientras que las solicitudes más recientes solo fueron cubiertas de manera parcial.

La resolución sostiene que dicha conducta omisiva por parte del INSSSEP "genera convulsiones recurrentes y compromete directamente la vida del menor", quien actualmente no cuenta con la totalidad de la medicación indicada y carece además de recursos económicos para adquirirla de manera particular.

El juez Lestani dispuso que el INSSSEP le deberá proveer a la familia de T.Z.V. una serie de medicamentos esenciales, entre ellos Clobazam, Topiramato, Levetiracetam y Cannabidiol. Además, el tribunal ordenó a la obra social abstenerse de interrumpir o modificar las prestaciones médicas, garantizando la continuidad del tratamiento hasta que se dicte una sentencia definitiva en la acción de amparo.

Abogados denuncian recortes de medicamentos y derivaciones a centros que no

En diálogo con El Destape, el abogado defensor de la familia, Ignacio Sinkovich, aseguró que el Ejecutivo provincial recortó en “medicamentos caros” y en derivaciones a Buenos Aires. “Hay niños con discapacidades que necesitan cierta calidad de tratamiento que en Chaco no hay y necesitan ser trasladados”, apuntó.

Sinkovich aseguró que existen "más casos sobre pacientes que tenían convenios con el Hospital Italiano" y que fueron derivados al Sanatorio Güemes de Resistencia, un establecimiento que el letrado sostiene que "no es apto para patologías graves". Hasta 2023, los pacientes concurrían a tratamiento a la Ciudad de Buenos Aires y eran atendidos en el Hospital Italiano, Fundación Favaloro y el Hospital Austral por los propios convenios de la obra social provincial. Desde la llegada de Zdero al poder, los pacientes y familiares están denunciando que la falta de atención en tiempo y forma de las patologías es lo que en muchos casos pone en riesgo la salud del paciente.

El abogado señaló que las autoridades provinciales intentan “cansar a los afiliados”. “Los pacientes van con sus recetas y les dicen que vuelvan la semana que viene. Después les indican que regresen el lunes y, cuando llega ese día, lo pasan para el miércoles”, relató en declaraciones a este medio sobre la burla que realizan desde el instituto a quienes necesitan un tratamiento para subsistir.

El apriete de Zdero a los jueces para que no avalen amparos

Sinkovich remarcó que Zdero lleva adelante "un apriete a todos los sectores", que se nota "con mayor brutalidad en el caso de los pacientes oncológicos". "Las madres lloran, es un pedido de desesperación", lamentó.

El abogado detalló que muchos de los pacientes judicializaron sus reclamos a través de medidas de amparos y cautelares, pero que los jueces padecen una "persecución política" y amedrentamiento público. "Tres jueces sufren los ataques del gobernador. Ningún juez se quiere exponer a dictar un fallo contra el gobierno porque es comprarse la jubilación anticipada", lanzó.

Frente a este panorama oscuro, el ataque de Zdero no se limita a la reducción de recursos para el sistema sanitario, sino que también se evidencia en la falta de actualización salarial de los trabajadores públicos. Sectores que nuclean a médicos denuncian sueldos congelados desde hace más de un año, contratos sin regularizar, falta de insumos y la suspensión del refrigerio para quienes cumplen guardias.