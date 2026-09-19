Axel Kicillof cerrará después de las 14 de este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda. El gobernador bonaerense será el orador principal de un acto en el que buscará mostrar la estructura política que lo acompañará de cara a las elecciones del 2027 —presencia dirigencial de al menos 10 provincias— y su poder de movilización, ya que desde la organización indicaron que esperan a “más de 40 mil personas”.
Axel Kicillof cerrará el acto nacional del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda
Bajo la consigna "Hay otro camino", el gobernador de Buenos Aires encabezará el cierre del plenario que cuenta con la presencia dirigencial de al menos 10 provincias.
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Entre Ríos, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego presentes en Avellaneda
Desde Entre Ríos, el exdiputado Marcelo Casaretto también dirá presente junto a varios intendentes como Gustavo Bastián, de San José; Damián Arévalo, de Feliciano; Laura Rupp, de El Pingo; Luis Gaioli, de Hernández; Julio Pintos, de Liebig y Luis Niz, de Villa Manteroy.
También el exsenador por la provincia de Salta, Sergio Leavy, dirá presente.
Mientras que el intendente de Reconquista, Santa Fe, Enrique Vallejos; y Martín Pérez, jefe comunal de Río Grande, Tierra del Fuego, también serán parte de la dirigencia que acompañe a Kicillof.
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Presencia federal
Desde Córdoba, se destaca la presencia del exsenador Carlos Caserio, que llegó junto a un contingente de esa provincia, entre los que se encuentran el intendente de Canals, Edgar Bruno, y militantes del MDF.
El diputado nacional por la provincia de Misiones, Alberto Arrua, participará en una de las comisiones de debate de “comunidad y organización”. Y desde Chaco, Jorge Capitanich diría presente junto al intendente de Machagai, Juan Manuel García, y el diputado provincial, Sebastián Benítez Molas.
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Carpas de trabajo y mesas de debate: ¿Cómo es la organización del plenario?
La jornada está organizada con plenarios en carpas de trabajo y mesas de debate en la UTN de Villa Domínico que culminarán con el mensaje del mandatario.
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Axel Kicillof encabezará el acto nacional de su espacio político de cara al 2027
Bajo el lema “Organizar la esperanza”, este sábado 19 de septiembre desde las 15 horas en Avellaneda el gobernador bonaerense hablará ante la militancia. Esperan más de 40 mil personas. El candidato en construcción se consolida.
A partir de las 15 horas, Axel Kicillof cerrará la primera jornada debate nacional del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda. El mandatario será el orador principal de un acto en el que buscará mostrar la estructura política que lo acompañará de cara a la contienda electoral del 2027 - presencia dirigencial de al menos 10 provincias -, y su poder de movilización ya que desde la organización indicaron que esperan a “más de 40 mil personas”. “Va a ser un acto muy grande”, afirmaron.