Axel Kicillof cerrará el acto nacional del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda

Desde Entre Ríos, el exdiputado Marcelo Casaretto también dirá presente junto a varios intendentes como Gustavo Bastián, de San José; Damián Arévalo, de Feliciano; Laura Rupp, de El Pingo; Luis Gaioli, de Hernández; Julio Pintos, de Liebig y Luis Niz, de Villa Manteroy.

También el exsenador por la provincia de Salta, Sergio Leavy, dirá presente.

Mientras que el intendente de Reconquista, Santa Fe, Enrique Vallejos; y Martín Pérez, jefe comunal de Río Grande, Tierra del Fuego, también serán parte de la dirigencia que acompañe a Kicillof.