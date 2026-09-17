Kicillof federaliza su discurso: “La educación pública tiene que estar en toda la República Argentina”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este jueves un Polo Educativo en Florencio Varela y llamó a defender la educación y salud pública para todos y todas. “Estamos defendiendo la escuela pública, con hechos, con realidades, no con la boca; con cambios concretos para los barrios que lo que necesitan”, dijo el dirigente y agregó: “Esto que hacemos acá es lo que hay que hacer en la República Argentina. Hay que llevar la escuela para todos y para todas, es más difícil, es un esfuerzo, y por supuesto y cuenten con nosotros para eso”.

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Durante el acto estuvieron también el intendente, Andrés Watson; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la Directora General de Cultura y Educación, Flavia Teriggi; y la titular de OPISU, Romina Barrios. En ese espacio, el gobernador dijo que la responsabilidad que tiene por estar en la gestión es “dar una respuesta para todos y todas”. En ese sentido, contó que en donde se edificó el Polo Educativo, “antes de la obra había un baldío, y en este barrio los pibes y pibas iban a la escuela y lo hacían lejos de sus casas”.

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De esta manera, para Kicillof, “sacar la escuela pública no se llama libertad, se llama esclavitud, se llama someter a nuestra sociedad, por eso es tan importante este Polo Educativo”. “A pesar de que quieran asfixiar a la provincia de Buenos Aires, acá estamos. Estamos defendiendo la escuela pública, con hechos y con realidades”, cerró.

El Polo Educativo en Ingeniero Allan, en el barrio “La Carolina”, incorporó 720 nuevas vacantes en la región: 360 para el nivel primario y 360 para el secundario. Con estas inauguraciones se alcanzan los 325 nuevos edificios y 4 polos educativos inaugurados desde el inicio de la gestión bonaerense.

La Escuela de Educación Primaria N°70 cuenta con 12 aulas, y la Escuela de Educación Secundaria N°65m, con 6 aulas. Ésta última se destaca por ofrecer la orientación en Arte y Teatro, siendo la primera en el distrito con esta especialidad. Además, la obra incluyó una plaza lateral de 5.250m² con forestación, sector de juegos infantiles y un área deportiva con canchas de fútbol 5. La inversión total es de $9.079 millones y comenzó en febrero del año pasado.

Más obras

El Polo Educativo en Ingeniero Allan, barrio “La Carolina” incluye la Escuela Primaria Nº 70 y la Escuela Secundaria Nº 65. Además de esa obra, el dirigente inauguró también el Centro de Atención Primaria de Salud “San Jorge”.

El CAPS se encuentra en una esquina neurálgica del barrio San Jorge de fácil acceso. Es el segundo inaugurado en el municipio y el 212 desde el inicio de la gestión. A través de una inversión de $2.984 millones, las obras comenzaron en junio de 2024 y finalizaron en agosto del corriente. Más de 20.000 habitantes de los barrios San Jorge, Villa Argentina y Barrio Nuevo fueron beneficiados.

El Centro de Atención Primaria cuenta con una superficie de 715 m² tiene 14 consultorios, un SUM, baños adaptados, enfermería y vacunatorio, farmacia con depósito, sala de estar médico, sala de estar enfermería, shock room, sala de observación y dormitorios médicos.