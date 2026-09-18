Axel Kicillof encabezará el acto nacional del Movimiento Derecho al Futuro de cara al 2027

A partir de las 15 horas, Axel Kicillof cerrará la primera jornada debate nacional del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda. El mandatario será el orador principal de un acto en el que buscará mostrar la estructura política que lo acompañará de cara a la contienda electoral del 2027 - presencia dirigencial de al menos 10 provincias -, y su poder de movilización ya que desde la organización indicaron que esperan a “más de 40 mil personas”. “Va a ser un acto muy grande”, afirmaron.

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La fecha elegida corresponde a que, el año pasado el 7 de septiembre, el gobernador fue a elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires y el peronismo ganó por un poco más 14 puntos a La Libertad Avanza. La jornada estará organizada con plenarios en carpas de trabajo y mesas debate que culminarán con el mensaje del mandatario. El predio elegido será la UTN de Villa Domínico en Ramón Franco 5050, Avellaneda. B

Las características del acto serán muy similares al que se dio en mayo del año pasado en UPCN en La Plata cuando el MDF fue presentado a la sociedad. Además de la presencia de intendentes, legisladores provinciales y nacionales, gremios, organizaciones sociales, y diferentes espacios, se espera la concurrencia de militantes de todo el país. “La idea es que sea un acto muy federal”, detallaron y agregaron que intentarán que haya presencia “de todas las provincias”.

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Si bien el gobernador remarca una y otra vez que “es un año de construcción”, más no de “candidaturas”, Axel Kicillof mostrará su armado político nacional mientras que, a la misma hora pero en Capital Federal, Sergio Massa dirá presente en un encuentro nacional de juventudes del Frente Renovador.

Presencia federal en Avellaneda

En ese sentido y desde Córdoba, el exsenador Carlos Caserio llegará junto a un contingente de esa provincia, entre los que se encuentra el intendente de Canals, Edgar Bruno, y militantes del MDF. El diputado nacional por la provincia de Misiones, Alberto Arrua, participará en una de las comisiones de debate de “comunidad y organización”. Desde Chaco, Jorge Capitanich, diría presente junto al intendente de Machagai, Juan Manuel García y el diputado provincial, Sebastián Benítez Molas.

Desde Entre Ríos, el ex diputado Marcelo Casaretto también dirá presente junto a varios intendentes como Gustavo Bastián, de San José; Damián Arévalo, de Feliciano; Laura Rupp, de El Pingo, Luis Gaioli, de Hernández; Julio Pintos, de Liebig y Luis Niz, de Villa Manteroy. El ex senador por la provincia de Salta, Sergio Leavy, dirá presente. El intendente de Reconquista, Santa Fe, Enrique Vallejos; y Martín Pérez, jefe comunal de Río Grande, Tierra del Fuego, serán parte de la dirigencia que acompañe a Kicillof.

Finalmente, por Neuquén irán el diputado nacional, Pablo Todero y su par provincial, Darío Peralta. Y desde Río Negro movilizará el espacio Patria Futuro que tiene entre sus referentes a exlegislador y excandidato a intendente de Viedma, Mario Sabbatella y a la concejala de Bariloche, Julieta Wallace.