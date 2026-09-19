Axel Kicillof cerró el acto anual del MDF: "Hoy vinimos a construir desde cada lugar de la Argentina"

Axel Kicillof cerró este sábado después de las 14 el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda. "Hay otro camino y no vamos a esperar que aparezca solo, nos pusimos en movimiento para construirlo entre todos y todas desde cada poivinca de la Argentina, desde cada lugar. Cuenten conmigo", remarcó el gobernador bonaerense, principal orador de una jornada que buscó exhibir la estructura política que el espacio construyó a nivel nacional de cara a las elecciones de 2027. El encuentro contó con presencia dirigencial de al menos diez provincias y, según habían anticipado desde la organización, se esperaba una movilización de más de 40 mil personas.

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Durante el plenario, Kicillof afirmó que “se respira algo nuevo, que se está organizando” y explicó el sentido del nombre del espacio: “Le pusimos movimiento porque somos una parte de algo más grande que nosotros mismos y derecho, porque son los derechos de los argentinos los que están en peligro”. El gobernador bonaerense planteó así la necesidad de construir una alternativa política frente al escenario actual.

Ante una multitud, Kicillof cuestionó al Gobierno y afirmó: “Milei no inauguró un hospital, ni una ruta”. En ese sentido, sostuvo que se trata de “un gobierno nacional que abandonó a las provincias y su gente y la idea de una Argentina integrada”. "Argentina: no sos vos, es Milei", enfatizó, aunque quiso dejar en claro también que la construcción tiene que estar atada al optimismo: "Falta menos para terminar con esta pesadilla".

En su discurso, Axel Kicillof destacó el rol de la militancia y de la juventud en la construcción de un proyecto y reivindicó el federalismo como una condición para que ninguna región, ciudad, pueblo o provincia "o pedacito de Argentina se quede afuera". En ese sentido, sostuvo que el derecho al futuro debe ser para todos los argentinos y planteó la necesidad de construir una estrategia “argentina, federal y contemporánea”.

Kicillof también señaló que la tarea política no podía limitarse a describir las dificultades del presente, porque hay que avanzar en la construcción de propuestas. “Nuestra tarea no se limita a describir calamidades, el desafío es ofrecer una salida”, afirmó el gobernador bonaerense.

En esa línea, planteó que el desafío consiste en demostrar que "no hay que resignarse frente al escenario actual" y convocó a “crear y construir una alternativa mejor para todos los argentinos”.

La actividad se desarrolló en Avellaneda y reunió a dirigentes y militantes del espacio, con representación de distintos puntos del país. El plenario funcionó como una muestra del despliegue territorial del Movimiento Derecho al Futuro y de la estructura política que acompaña al gobernador bonaerense.