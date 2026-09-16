Kicillof sumó otra foto con el peronismo cordobés junto a Passerini

Axel Kicillof busca construir una estructura federal que sirva de sustento a su candidatura presidencial y, en ese armado, el peronismo cordobés puede cumplir un papel clave. Después del homenaje a José Manuel de la Sota, en el que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ocupó la primera fila junto al gobernador Martín Llaryora y al diputado Juan Schiaretti, este martes Kicillof compartió el cierre del Congreso de Juventudes en La Plata con el intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, un dirigente con cierto juego propio dentro del peronismo provincial. “Hay que dejar los límites partidarios para buscar un consenso un poco mayor”, planteó Passerini. Este sábado, Kicillof encabezará un plenario nacional de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que funcionará como una suerte de prelanzamiento de su postulación.

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El anfitrión fue el intendente de La Plata, Julio Alak, quien integra el espacio de Kicillof y es uno de los aspirantes a sucederlo en la gobernación. La actividad, de la que también participó Passerini, se realizó en la capital bonaerense en conmemoración del 50° aniversario de la Noche de los Lápices y estuvo atravesada por los elogios cruzados. En su discurso, el gobernador volvió a apuntar contra la administración libertaria: “Las políticas de Javier Milei están al servicio de intereses extranjeros y apuntan con especial énfasis contra los jóvenes, los estudiantes y los y las trabajadoras”. Luego describió las consecuencias de las medidas de un presidente que, según recordó, se propuso destruir el Estado: “Crece el desempleo, aumenta la precarización laboral, se deteriora el acceso a la salud y la educación”…

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Dentro del zigzagueante peronismo cordobés, Passerini integra el sector más enfrentado con la Casa Rosada. Junto con Alak, a quien definió como “un referente”, forma parte del Consejo Federal de Intendentes, desde el que reclaman por la continua pérdida de recursos de los municipios de todo el país. “La Nación está recurriendo a las malas prácticas de gobiernos anteriores: reparto discrecional de los ATN y distribución electoral de fondos públicos. El Gobierno nacional nos está maltratando a todos por igual”, denunció Passerini. Ante ese escenario, sostuvo que la tarea de los intendentes es no abandonar a quienes peor la están pasando.