El sueño de la casa propia: el Gobierno bonaerense entregó viviendas y ya suman 48 casas en Carmen de Areco

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa con su política habitacional para ampliar el acceso a la vivienda propia en el territorio bonaerense. En ese marco, se entregó viviendas en la localidad de Gouin, en el municipio de Carmen de Areco, donde ya son 48 las casas otorgadas por la cartera provincial entre esa localidad, la ciudad cabecera y Tres Sargentos.

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A través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, las nuevas viviendas, siete en total, fueron construidas en las calles Pueyrredón y Las Golondrinas y tienen 60 metros cuadrados cada una. La infraestructura incluye red de agua y eléctrica, pozos absorbentes y gas envasado.

El acto de entrega fue encabezado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y contó con la presencia del administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez, y el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán.

48 viviendas entregadas y otras 14 en ejecución

"Es una alegría enorme poder compartir la felicidad de ustedes, que desde ahora dejan de pagar un alquiler o vivir con otros familiares para tener casa propia. Para eso es que el Estado debe estar presente para generar oportunidades. Acá no se regala viviendas, sino que las políticas que lleva adelante el gobernador Kicillof facilitan su acceso, porque van a pagar cuotas accesibles", expresó Batakis.

Las 7 casas entregadas en Gouin se suman a las 31 viviendas otorgadas en la ciudad cabecera de Carmen de Areco y otras 10 en Tres Sargentos. De esta manera, el distrito alcanza las 48 viviendas entregadas a través de la cartera de Hábitat.

A su vez, el Gobierno provincial mantiene en marcha otras 14 viviendas en la localidad de Tres Sargentos, por lo que la política habitacional continúa con nuevos proyectos en el municipio. Gouin es una localidad de 120 habitantes, ubicada a 14 kilómetros de Carmen de Areco. La llegada de las nuevas viviendas permite ampliar la infraestructura habitacional en una comunidad de pequeña escala y acompañar su desarrollo urbano.

La vivienda como política de desarrollo

Desde la Provincia señalaron que las intervenciones forman parte de una política orientada a reducir el déficit habitacional y desarrollar espacios urbanos donde las comunidades puedan proyectar su vida.

La construcción de viviendas también genera movimiento en las economías regionales y beneficia a distintos sectores vinculados con las obras, además de ampliar el acceso a hogares propios. Con las nuevas entregas y las obras actualmente en ejecución, el Gobierno bonaerense busca fortalecer la infraestructura habitacional en Carmen de Areco y sus localidades.