De cara al 2027, Espinoza llamó a “construir una planificación estratégica” para la industria, con Kicillof al mando

En el marco del despliegue del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el interior bonaerense, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, visitó localidades de la Cuarta y Sexta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Allí mantuvo encuentros con intendentes, empresarios, productores, comerciantes y referentes de las economías regionales para conocer de primera mano las principales problemáticas que atraviesan las actividades productivas.

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Durante la recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires, que concluyó en un multitudinario Plenario del Movimiento Derecho al Futuro en Coronel Suárez, Espinoza destacó el potencial de las economías regionales y planteó la necesidad de construir una planificación estratégica para el desarrollo del país, con el gobernador Axel Kicillof al frente de este nuevo rumbo económico.

“Vamos a construir un nuevo país. Hay que terminar con los errores del pasado y volver a prestigiar la política, y el mejor de todos nosotros para prestigiar a la política, es Axel (Kicillof). Por eso, hoy renace la esperanza de una nueva Argentina”, agregó posteriormente.

En ese sentido, Fernando Espinoza expresó: “Estuvimos en Chivilcoy, en Bragado y en Alberti, donde fuimos a visitar la Escuela Agraria N°1, conversamos con los docentes, con las alumnas y alumnos. Nos contaban que algunas chicas y chicos deben hacer 150 kilómetros para volver a su casa, entonces de lunes a viernes se quedan a dormir en el establecimiento, que les brinda residencia. Ahí pudimos ver claramente lo que nos va a sacar adelante, a la Argentina y a los argentinos: tiene que haber una gran inversión en educación y hay que generar empleo, es la única forma”.

Por último, y con respecto a las dificultades que le transmitió la comunidad de Bragado, el intendente profundizó sobre el problema de los pequeños y medianos productores rurales de nuestras economías regionales: “Perdieron el 50% de la rentabilidad, prácticamente lo que aumentaron, el gasoil, los insumos, los fertilizantes. Los únicos que ganan hoy en el campo son los acopiadores”.

La gira del MDF por el interior bonaerense

El MDF ya había iniciado su despliegue territorial por el interior de la provincia con una serie de plenarios destinados a relevar las problemáticas de los distintos distritos y sectores productivos. Uno de esos encuentros se realizó en Coronel Suárez, en la Sexta Sección Electoral, donde dirigentes y referentes locales analizaron la situación económica de la región y las dificultades que atraviesan trabajadores, jóvenes y sectores vinculados a la producción.

Durante el cierre de aquella actividad, Fernando Espinoza lanzó además una fuerte definición política en respaldo a Kicillof y aseguró que “Axel Kicillof será el próximo presidente de Argentina”, en un contexto en el que el MDF busca ampliar su construcción más allá de las fronteras tradicionales del peronismo.

Espinoza planteó entonces la necesidad de construir “un gran frente amplio electoral” que reúna a quienes se oponen al rumbo del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la recorrida por el interior tenía como objetivo escuchar las demandas de los distintos sectores para elaborar una propuesta política con alcance provincial y nacional. En ese marco, hizo hincapié en las dificultades que atraviesan las economías locales y afirmó que en el sur bonaerense también se siente el cierre de empresas, industrias y comercios.

La actividad en Coronel Suárez se inscribió así en una estrategia territorial que el MDF viene desarrollando en distintos puntos de la provincia, con encuentros que buscan combinar el armado político con el contacto directo con intendentes, dirigentes y sectores productivos. En aquella oportunidad, Espinoza señaló que la recorrida apuntaba a conocer “las necesidades del sector agrícola, del sector ganadero, las necesidades de los trabajadores y de los jóvenes”, como parte de la construcción de una agenda para el espacio que encabeza Kicillof.