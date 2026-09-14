Fernando Espinoza cuestionó el cierre de empresas en el sur bonaerense: “Milei nos está dejando una Argentina quebrada”

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desembarcó en Coronel Suárez para realizar un nuevo multitudinario Plenario, esta vez en la Sexta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires. En el cierre del Plenario, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, habló con la prensa local y se refirió a la situación económica y laboral que atraviesan distintos distritos del interior bonaerense.

{{{htmlAmp}}}

“Esta es la realidad de la Argentina de Milei, y nosotros venimos con la construcción de una nueva Argentina, un nuevo espacio que es el Movimiento Derecho al Futuro, tenemos que generar un gran frente amplio electoral, donde más allá del propio peronismo estemos todos los que no queremos esta Argentina de Milei, de chicos endeudados, donde la juventud no tiene futuro, con cientos de miles de trabajadores desocupados”, afirmó Fernando Espinoza.

En este escenario, destacó la importancia de escuchar a todos los sectores de la economía provincial para el diseño concreto de una propuesta de gobierno y así brindar respuestas a las problemáticas que los aquejan todos los días. “Acá en el sur de la provincia también se siente muy fuerte, cierran las empresas, cierran las industrias, los comercios. Milei nos está dejando una Argentina quebrada”, sentenció y detalló: "Vinimos a escuchar cuáles son las necesidades del sector agrícola, del sector ganadero, las necesidades de los trabajadores, de los jóvenes".

Lo morosidad golpea las puertas

En las últimas semanas, los datos de morosidad de las familias argentinas irrumpieron en la agenda pública. Con tasas históricas, todas las provincias del país ingresaron en el listado que contiene un porcentaje alto de endeudamiento con créditos bancarios y cuentas usureras.

"Acá en Coronel Suárez, nos contaron que hubo prácticamente 800 despidos hace un año, los nuevos desocupados terminaron de cobrar el fondo de desempleo hace unos meses, ya no tienen un centavo, y se tienen que endeudar para poder comer. También nos contaron las vecinas y vecinos, la cantidad de gente que está endeudada en todos los distritos del sur de la provincia. En promedio, hay un 50% de endeudamiento y un 30% de mora, muy fuerte en los jóvenes, sin esperanza de tener un futuro digno”, detalló el intendente de La Matanza.

En este sentido, expresó que las mujeres y los jóvenes deben ser parte de las construcción del proyecto que llevé como candidato a Axel Kicillof "para terminar con los errores de la vieja política". “Hoy acá renace la esperanza de una nueva Argentina”, sentenció.

El encuentro

El encuentro reunió a representantes de los 22 distritos de la región, junto a dirigentes, vecinos y vecinas, productores rurales, PyMEs, docentes, médicos, comerciantes y militantes. Durante su intervención, Espinoza puso el foco en las consecuencias que, según señaló, tiene la situación económica en el empleo y los ingresos de las familias de la región.