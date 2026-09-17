PASO sí o sí: el peronismo busca sostener una herramienta electoral fundamental

El encuentro del 11 de agosto en el Hotel Emperador de CABA, que reunió a Sergio Massa, Máximo Kirchner, y los gobernadores Axel Kicillof, Gustavo Melella, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora tuvo como eje central “trabajar para sostener las PASO”. Pasaron 37 días de ese encuentro y, a la fecha, el obejtivo trazado sigue siendo uno de los pocos puntos de acuerdo en el peronismo. La senadora bonaerense del Frente Renovador, Malena Galamarini, ratificó en declaraciones a FutuRock que es “necesario” sostener las PASO de cara al 2027. Además desafió al gobierno nacional: “Si Milei llegó al poder con las PASO, ¿por qué las quiere sacar?”.

{{{htmlAmp}}}

“Me parece que hay que sostener mucho las PASO, es el mecanismo que hasta ahora sirvió”, expresó y apuntó contra el gobierno libertario: “No sé por qué se queja tanto Milei o le parecen tan horribles las PASO, si fue presidente yendo a PASO”. En ese sentido, la militante - y esposa de Sergio Massa - dijo que “están rompiendo un sistema que funcionaba”, ya que “la gente no se quejaba del sistema tradicional; de hecho en Argentina desde la vuelta de la democracia no hubo fraude”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, Galmarini explicó que, en el caso de que las PASO fueran eliminadas, “habrá que encontrar la manera” de dirimir las diferencias internas del peronismo. Y propuso incluso “ir a internas abiertas, simultáneas, no obligatorias”; el decir, las PAS. Y, como última opción, dijo: “Si hay algo que es arcaico son las internas cerradas, pero bueno, iremos a la interna cerrada”. Es decir, el massismo apuesta, insiste y pide un escenario electoral con internas para una futura competencia en el 2027.

La misma lógica replican desde el entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. De hecho, el plenario federal del próximo sábado 19 de septiembre en Avellaneda será para mostrar el poder acumulado a los largo de este año de “construcción”, según lo define el propio mandatario.

Según detallaron desde la organización, el gobernador cerrará la jornada del MDF junto a cientos de dirigentes y dirigentas de todo el país sentados en el escenario. Su mensaje buscará ser la punta de lanza para terminar un año de construcción y comenzar la disputa política y electoral del 2027.

Y en ese escenario, si hay que ir a una PASO, irán. Desde el entorno del Gobernador están convencidos en que jugarán a fondo para “sacar a Milei” de la Casa Rosada. El plenario tiene como objetivo central avanzar en la organización nacional de la agrupación y discutir una propuesta programática orientada a consolidar y ampliar la presencia del espacio por fuera del territorio bonaerense.

La jornada comenzará a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda. El evento fue diseñado bajo una modalidad participativa y contemplará el funcionamiento de diversas mesas de debate con la presencia de militantes de todas las provincias.

“Unidad”: La carta que se alega Sergio Massa

Consultada sobre el rol del líder del Frente Renovador dentro del peronismo, Malena Galmarini manifestó que “está trabajando mucho en la unidad; en ser esa pieza del rompecabezas. Cuando uno va a armar un rompecabezas vos agarrás siempre una primera pieza, bueno él quiere ser la pieza que puede ordenar o empezar a ordenar ese rompecabezas que hoy es el peronismo”. En ese sentido, destacó que Massa “habla con todos, con los propios, con los extraños e intenta acercar posiciones".

Días atrás el dirigente se reunió con la Liga de Intendentes bonaerense en San Fernando, tierra gobernada por el massista, Juan Andreotti. Allí se trataron los temas de las “reelecciones”, las “PASO”, y la “unidad en el peronismo”, entre otros temas. “Lo primero es ganarle a Milei, después todo lo demás”, dijo Massa y marcó el orden de prioridades que se charlaron.

Para el líder del FR las elecciones de 2027 se van a dirimir en “Milei Sí, Milei No”, y ahí ve con chances de ganar al peronismo. Estuvieron presentes los intendentes Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).