Año de construcción: Kicillof hace su primer acto nacional del MDF

El sábado 19 de septiembre, a un año y días de haberse cumplido la elección desdoblada en provincia de Buenos Aires en la que el peronismo ganó por un poco más 14 puntos, Axel Kicillof hará su primer acto nacional del Movimiento Derecho al Futuro en la UTN en Avellaneda.

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El sábado 19 de septiembre el dirigente cerrará el acto por la tarde, tras una jornada de plenarios en carpas de trabajo y mesas debate que se realizarán a lo largo del día. El predio elegido será la UTN de Villa Domínico en Ramón Franco 5050, Avellaneda. Bajo el lema "Organizar la esperanza”, el MDF mostrará su poder de movilización ya que, desde la organización, indicaron que esperan a "más de 40 mil personas”. "Va a ser un acto muy grande”, afirmaron.

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Las características del acto serán muy similares al que se dio en mayo del año pasado en el predio de UPCN en La Plata cuando el MDF fue presentado a la sociedad. El único orador del cierre será el mandatario.

Además de la presencia de intendentes, legisladores provinciales y nacionales, gremios, organizaciones sociales, y diferentes espacios, se espera la concurrencia de militantes de todo el país. "La idea es que sea un acto muy federal", detallaron y agregaron que intentarán que haya presencia "de todas las provincias".

Si bien el gobernador remarca una y otra vez que “es un año de construcción”, más no de "candidaturas", Axel Kicillof mostrará su armado político nacional de cara a las elecciones del 2027. El acto coincidirá el mismo día en Capital Federal con la presentación de Sergio Massa, quien llevará adelante un encuentro nacional de juventudes del Frente Renovador.

El nacimiento del MDF

El acto inaugural del espacio político de Kicillof tuvo un discurso centrado en remarcar que “el único adversario” que tenía era “Javier Milei”. Ese concepto volverá a repetirse. Además convocó a los y las presentes a "defender y a respaldar a nuestros intendentes y al gobierno de la Provincia” ya que “nuestro gobierno es un instrumento de la gente, por eso hay que defenderlo con el voto”. “No se trata de defenderme a mi, se trata de defender las obras que venimos haciendo”, había señalado en ese momento.

El acto del MDF de 2025

Desde un escenario que mostraba el respaldo de más de 50 intendentes, dirigentes sindicales, legisladores nacionales, agrupaciones de diferentes provincias y casi todo su Gabinete, Kicillof instó a conformar un “gran frente bonaerense”: “Tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra, que acá hay otro camino”, cerró.