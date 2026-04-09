Gremios se plantan y realizan un paro de 72 horas contra la crisis salarial de Vidal: "No podemos alimentar a nuestros hijos"

El ajuste que establece el gobernador Claudio Vidal sobre los trabajadores de Santa Cruz desata la furia de las calles. El sistema de salud público de Santa Cruz enfrenta una profunda crisis con paros sectoriales de entre 48 y 72 horas por reclamos salariales superiores al 20% y falta de insumos. Las protestas son encabezadas por APROSA, ATSA y la ATE, con paros que se extienden entre 48 y 72 horas. La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina ATSA, Silvia Leiva, advirtió en diálogo con El Destape que "es un Gobierno insensible que realmente no ve la problemática de la situación económica que atraviesa la población".

La falta de respuestas concretas del Ejecutivo provincial sigue profundizando la crisis de todos los sectores y deteriora las condiciones laborales. La secretaria Leiva aseguró que "la gente votó este gobierno con la esperanza de que se cumplan todas las promesas que hacía para tener un mejor sueldo". Sin embargo, la realidad nunca estuvo tan lejos de materializarse: "Hay compañeros que están cobrando 600 mil pesos y trabajadores municipales que perciben entre $350 y 500 mil. Y encima estamos hablando de la Patagonia, sabiendo que realmente acá el costo de vida es mucho más caro", aseguró sobre el difícil contexto que padecen los trabajadores.

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El Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (OEFCE) informó en enero que la Canasta Básica Total en la Patagonia promedió $1.706.868 y que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $763.749, mientras que Río Gallegos y Caleta Olivia encabezaron el ranking regional, según el relevamiento realizado sobre un hogar tipo 2.

Mientras "todo sigue aumentado", Leiva señaló que desde hace cuatro meses los trabajadores de Sanidad cobran "la misma miseria". "Hoy no te podés hacer cargo de tu familia, de darle comida a tus hijos. El último aumento fue en diciembre, pero nosotros quedamos con la paritaria colgada en octubre", describió sobre la réplica del modelo del presidente Javier Milei que realiza el gobernador.

En ese marco, cuestionó los operativos ordenados por el gobernador Vidal para frenar las medidas y habló sobre sus orígenes sindicales como trabajador petrolero. "Él viene del sindicato, tendría que ver que, cuando un trabajador ve amenazado uno de sus derechos conquistados, se va a levantar y movilizar. ¿Por qué tiene que mandar a la Policía?", cuestionó con dureza.

Además del reclamo salarial, los gremios alertan sobre problemas estructurales en el sistema de salud, entre ellos la falta de insumos básicos, condiciones edilicias deficientes y precarización laboral. Otro de los puntos críticos señalados es la deuda millonaria de la Caja de Servicios Sociales, que afecta la prestación de servicios, especialmente en el vínculo con prestadores privados, generando demoras e interrupciones en la atención.

"Nosotros realmente acá en la Patagonia sufrimos un montón lo que es salud, porque no tenemos profesionales, tampoco hay un incentivo para que vengan a quedarse en la Patagonia. Entonces estamos dependientes de los médicos itinerantes que vienen desde Buenos Aires y te cobran el triple que los médicos de acá", aseguró Leiva en declaraciones para este medio.

Empleados de Salud profundizan el plan de lucha contra el ajuste de Vidal: "Es muy complicado llegar a fin de mes"

En el caso de APROSA, los trabajadores realizan un paro por 48 horas que comenzó este miércoles y continúa este jueves, exigiendo la apertura urgente de la paritaria sectorial de salud con una recomposición y aumento salarial inmediato. "Estamos con reclamos apuntando contra la apertura salarial desde el mes de febrero. El gobierno se había comprometido a retomar la discusión paritaria a fines de enero, pero no hubo avances por parte del Ministerio de Salud", afirmó la secretaria general del gremio, Andrea Pérez, en diálogo con El Destape.

Pese a los desesperados pedidos, la dirigencia sindical sostiene que la comunicación actual con el gobierno de Vidal carece de resoluciones efectivas, limitándose a promesas de gestión que no se traducen en decretos o actas paritarias: "No hemos tenido respuestas concretas, simplemente nos dicen 'estamos trabajando para ver cómo resolvemos esto'", subrayó Pérez.

Si bien el aumento salarial es el eje central del plan de lucha, el gremio puso sobre la mesa una serie de deudas históricas y administrativas que afectan el día a día de los empleados de los hospitales públicos. La medida de fuerza busca visibilizar un paquete de demandas que incluye la estabilidad laboral y beneficios sociales básicos. Pérez detalló que existen "reclamos específicos como pases a planta, adjudicación de algunas viviendas y pagos de seguros de praxis", puntos que forman parte de la agenda urgente del sector. Ante este escenario, la postura de APROSA es clara: "Necesitamos respuestas concretas a los pedidos formales e informales".

Desde el gremio advirtieron que el estancamiento de los haberes, frente a un costo de vida que no da tregua, llevó a muchos profesionales a situaciones extremas. "Es muy complicado llegar a fin de mes porque si bien la inflación bajó, es acumulativa. Vamos perdiendo poder adquisitivo con salarios congelados", describió la secretaria general, quien además alertó sobre la sobrecarga horaria: "Hay algunos empleados que trabajan de lunes a lunes para poder cobrar mucho mejor y cubrir los gastos corrientes".

La secretaria general de APROSA sostuvo que la medida se enmarca en una estrategia conjunta con otros sectores, aunque smantienen su autonomía en las demandas específicas del área sanitaria. "Continuamos con las medidas de fuerza, tanto del Frente Sindical como a nivel gremial", afirmó Pérez, dejando abierta la posibilidad de profundizar las acciones si no hay un llamado inmediato a paritarias.