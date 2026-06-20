Ver Uruguay vs. Cabo Verde en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Selección de Uruguay en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Molly Darlington/AFP)

La Copa del Mundo 2026 no da tregua y la expectativa se traslada ahora al Grupo C, donde se producirá un enfrentamiento repleto de matices futbolísticos. La histórica selección de Uruguay medirá fuerzas ante el sorprendente y atlético conjunto de Cabo Verde, que ya dio sorpresas en el certamen, en un cotejo donde las dos selecciones buscan imponer su valor futbolístico. Este cruce tan esperado se llevará a cabo el próximo martes 23 de junio de 2026 a las 20:00 horas de Argentina en el espectacular Estadio de Miami (Hard Rock Stadium), en Florida.

Las amenazas ocultas de las señales no autorizadas

A raíz del enorme entusiasmo que despierta el encuentro de grandes figuras en esta jornada mundialista, las propuestas de enlaces alternativos en la web proliferan de forma masiva. Pese a esto, intentar seguir los noventa minutos en vivo mediante portales clandestinos como Fútbol Libre o la app Xuper TV representa una elección sumamente peligrosa debido a su naturaleza ilegal. Estos servidores retransmiten imágenes de forma pirata, operando al margen de las normativas de propiedad intelectual y sin licencias de los derechos comerciales que establece la FIFA.

Al volcarse por estas opciones fraudulentas, el público pone en peligro la integridad de sus equipos informáticos. Estas plataformas piratas suelen ser utilizadas como anzuelos para la distribución de virus y sistemas espías. Quienes ingresan a estos sitios web se exponen a la clonación de tarjetas de crédito, pérdidas de contraseñas y hackeos de perfiles personales.

Vozinha, arquero de Cabo Verde. (Crédito de foto: Buda Mendes/AFP)

Plataformas habilitadas para alentar con absoluta seguridad

Para deleitarse con el choque entre sudamericanos y africanos con una nitidez visual óptima y con total confianza en el cuidado de los datos, los aficionados en Argentina cuentan con diversas alternativas de primer nivel perfectamente legales. Las cadenas que poseen los derechos de retransmisión aseguran una estabilidad técnica impecable y análisis profesionales.