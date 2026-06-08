Selección Argentina: la promesa que convocaría Lionel Scaloni para suplir la baja de Leo Balerdi en el Mundial 2026

Scaloni todavía no tiene decidido al reemplazante de Balerdi.

A pesar de la victoria sobre Honduras por 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, el sábado fue un día gris para la Selección Argentina. Por la tarde noche del viernes, Leonardo Balerdi sintió una molestia en la pierna derecha y los estudios realizados el sábado por el cuerpo médico del conjunto albiceleste dieron como resultado un desgarro en el sóleo, lo que lo dejó automáticamente afuera del Mundial 2026.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el seleccionado, pero Lionel Scaloni no tardó en comenzar a pensar en el posible reemplazante para el jugador del Olympique de Marsella. Si bien comenzaron a sonar varios nombres para suplirlo, tales como Marcos Senesi o Lautaro Di Lollo, entre otros, el entrenador dejó en claro que todavía no tomarán una decisión debido a la situación de los tocados que tiene el plantel.

No obstante, este domingo se filtró una nueva información acerca de una de las opciones que tiene Scaloni en mente y que viene acompañando al equipo en la preparación mundialista. Se trata de Ignacio Ovando, el joven de 18 años que juega en Rosario Central como central y que estuvo en el banquillo en el cruce con los hondureños, aunque fue uno de los que no logró sumar minutos en cancha.

Así lo dio a conocer el periodista Martín Arévalo en TyC Sports: “Ignacio Ovando, defensor central de 18 años perteneciente a Rosario Central, es otro de los jugadores que está en consideración para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista para la Copa del Mundo”. Ahora bien, hay un detalle importante y es que el joven del “Canalla” no estuvo en la prelista de los 55 nombres que la AFA presentó a la FIFA, aunque existiría una posibilidad de incluirlo.

“Es uno de los jugadores que está entrenando actualmente con el plantel de la Selección Argentina. Si Scaloni decidiera reemplazar a Balerdi con Nacho Ovando podría hacerlo. Pese a que el defensor de Rosario Central no está en la lista de 55. Solo tiene que hacer un pedido excepcional a la FIFA”, agregó el periodista. A pesar de Ovando sería una alternativa, Scaloni ya advirtió que no se tomará una decisión hasta que pase el amistoso con Islandia y hayan evaluado todas las opciones con lo visto en cancha.

Ovando podría debutar el martes contra Islandia.

¿Cuándo juego Argentina con Islandia?

Después del triunfo sobre Honduras, la Selección Argentina volverá a jugar este martes contra Islandia a las 21:30 horas en el Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, Alabama. Será el último partido de la “Albiceleste” antes del inicio de la Copa del Mundo, en la que tendrá su debut el próximo 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium.