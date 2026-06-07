Scaloni planifica el amistoso ante Islandia: muchos cambios, vuelve Messi y rezo por los "tocados"

Lionel Scaloni ya planifica el último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial 2026.

La Selección Argentina ya dejó atrás la cómoda victoria por 2-0 frente a la débil Honduras para enfocarse ya en Islandia, que representará el último amistoso antes del Mundial 2026. Por lo tanto, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni trabaja para arribar lo mejor posible a la Copa del Mundo, en la que enfrentará en el Grupo J a Argelia, Austria y Jordania. Lo concreto es que la formación será bien diferente a la que derrotó a los centroamericanos, habrá minutos para casi todos nuevamente y todo indica que Lionel Messi volverá a jugar.

Lo que no se conoce todavía es si el capitán estará desde el arranque o simplemente ingresará en el segundo tiempo, como sucedió por ejemplo con otros referentes del ciclo como Cristian "Cuti" Romero y Rodrigo De Paul en el último compromiso. El crack rosarino de casi 39 años se recupera de una molestia muscular (una fatiga asociada a una sobrecarga) en el isquiotibial izquierdo sufrida hace dos semanas en Inter Miami de Estados Unidos, por lo que no quieren arriesgarlo a tan pocas jornadas del debut en la máxima cita.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Islandia

Si bien todavía restan definir detalles y analizar condiciones físicas en dos entrenamientos en el gran predio de Kansas City en Estados Unidos, es muy probable que Scaloni se incline en esta ocasión por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Ignacio Ovando, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi o Valentín Barco, José Manuel López y Giuliano Simeone o Thiago Almada.

¿Cómo están los lesionados de la Selección Argentina?

El propio Scaloni llevó tranquilidad acerca de las recuperaciones de Nicolás Paz (molestia en la rodilla izquierda) y Julián Álvarez (fuerte esguince en el tobillo izquierdo), quienes se empezarían a entrenar a la par del resto a partir del lunes 8 de junio. De esta manera, la preocupación continúa por Emiliano "Dibu" Martínez, que no estaría ante Islandia pero sí en el estreno contra Argelia, tras su fractura en el dedo anular de la mano derecha.

En la defensa, ninguno de los laterales derechos se encuentra a pleno físicamente: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aún practican diferenciado. El hombre de Atlético de Madrid se repone de un desgarro muscular grado 1 en el isquiotibial izquierdo, pero le lleva una semana de vantaja a su compatriota de River Plate. "Cachete" se rehabilita de un desgarro en el cuádriceps izquierdo padecido a mediados de mayo y está con lo justo, por lo que no se descarta que se quede sin Copa del Mundo de no evolucionar favorablemente en las próximas horas.

La Selección Argentina venció con comodidad a Honduras.

Ya en el mediocampo, Leandro Paredes sufrió una molestia importante en el isquiotibial derecho y también está con lo justo. Sin poder participar de los amistosos previos, llegaría sin ritmo al estreno, por lo que el volante de Boca Juniors es otro de los que puede llegar a ser "cortado" a último momento. Máximo Perrone sería el máximo candidato a ocupar el lugar si la baja de "Lea" se concreta.

Por si fuera poco, Nicolás González es otro de los complicados, ya que se rehabilita de un desgarro en el muslo izquierdo que tuvo a fines de abril. Igualmente, podría participar del segundo amistoso, aunque sea con unos minutos en la etapa complementaria. Por último, Messi y Álvarez llegarán bien al debut ante Argelia, aunque habrá que ver cuál será la participación de ambos versus Islandia.

Scaloni no definió al reemplazante de Leonardo Balerdi ni descartó más bajas en la lista

Luego del 2-0 a Honduras, el DT se presentó en la conferencia de prensa y fue contundente. Con relación al zaguero y capitán de Olympique de Marsella, que sufrió un desgarro en el sóleo derecho en un entrenamiento, manifestó: "Tenemos muchos jugadores que no están al 100% y a lo mejor esa decisión no pasa sólo por un central... Por eso, tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás".

"Ayer en la conferencia tenía la esperanza de que no sea lo que todos pensábamos y al final se confirmó que el flaco tiene un problema en el sóleo y lamentablemente tenemos que darlo de baja porque no cumple los requisitos mínimos para ayudarnos en el fase de grupos. Era demsasiado arriesgado. Con todo el dolor del mundo tuve que hablar con él e informarle que no iba a ser parte de la Copa. Tengo un cariño especial porque lo tuve desde que fui parte del proceso, ya en la sub-20, pero hablé con él y afrontar este partido fue difícil porque todos quedamos tocados", sentenció Scaloni.

Cuándo juega Argentina vs. Islandia: hora, TV en vivo y streaming

La próxima parada de la "Scaloneta" será el martes 9 de junio a las 21.30 horas de Argentina en el Jordan-Hare Stadium de Auburn de Alabama, Estados Unidos. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, con el streaming online a cargo de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.