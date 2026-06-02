Chau Uruguay: se lesionó una figura de la selección y preocupa a Marcelo Bielsa para el Mundial

Alarma para Bielsa en Uruguay: una figura se lesionó en un entrenamiento y está en duda para el Mundial.

La Selección de Uruguay recibió una pésima noticia este martes por la mañana, apenas días antes de su debut frente a Arabia Saudita en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026: según informó el medio Ovación, el futbolista Giorgian De Arrascaeta se retiró con molestias de la práctica y peligra su presencia en el certamen. Esta situación preocupa al entrenador Marcelo Bielsa, quien podría perder a una de sus figuras en el mediocampo.

A pesar de que el volante de Flamengo aún debe realizarse estudios para determinar el grado de gravedad de su lesión, varios especulan que se trata de un desgarro; este escenario sería el peor, ya que los tiempos de recuperación no le permitirían estar presente en la cita mundialista. En caso de que se trate de una distensión, el nacido en Nuevo Berlín podría perderse la fase de grupos pero mantener las chances de disputar la fase eliminatoria con la 'Celeste'.

De Arrascaeta se retiró con molestias y preocupa en Uruguay: qué pasa con el mediocampista del Flamengo

Dentro de la nómina de 26 futbolistas del seleccionado charrúa, De Arrascaeta es uno de los únicos dos jugadores con goles en Mundiales junto con José María Giménez, quien convirtió ante Egipto en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. En el caso del mediocampista ofensivo, sus dos tantos llegaron frente a Ghana en la victoria por 2 a 0 de Uruguay durante la última fecha del grupo en Qatar 2022.

Para este proceso con Bielsa al mando, el surgido en Defensor Sporting fue fundamental. Incluso el mismo DT lo elogió al decir que es "el jugador que puede resolver una partido mediante una individualidad", y en su última conferencia de prensa lo resaltó de la siguiente manera: "Si usted forma un mediocampo con tres volantes de contención o con un volante de contención y volantes mixtos y no incluye la fantasía de Giorgian de Arrascaeta, los nombres propios son decisivos".

Por otra parte, De Arrascaeta atraviesa la etapa final de la recuperación de la fractura de clavícula que sufrió el 29 de abril, en el encuentro que Flamengo disputó ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. "El mediocampista De Arrascaeta fue sometido, en la mañana de este jueves (30), a la cirugía para la corrección de una fractura en la clavícula derecha. El procedimiento, con una duración aproximada de una hora, fue exitoso y consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos. El atleta permanecerá en observación durante el día y tiene previsto el alta hospitalaria en la mañana de este viernes (1º)", expresó el comunicado que el 'Mengao' difundió en sus redes sociales.

Tras recuperarse de su lesión en la clavícula, De Arrascaeta sufrió una molestia muscular y vuelve a peligrar su presencia en el Mundial.

La lista de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026

ARQUEROS

Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre, Brasil).

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Argentina).

Santiago Mele (Monterrey, México).

DEFENSORES

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil).

Ronald Araujo (Barcelona, España).

José María Giménez (Atlético Madrid, España).

Santiago Bueno (Wolverhampton, Inglaterra).

Sebastián Cáceres (América, México).

Mathías Olivera (Napoli, Italia).

Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil).

Matías Viña (River Plate, Argentina).

MEDIOCAMPISTAS

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, Estados Unidos).

Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra).

Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil).

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, Inglaterra).

Federico Valverde (Real Madrid, España).

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil).

Nicolás de la Cruz (Flamengo, Brasil).

Rodrigo Zalazar (Sporting Clube de Braga, Portugal).

Agustín Canobbio (Fluminense, Brasil).

Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia).

Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa, Portugal).

Brian Rodríguez (América, México).

DELANTEROS

Rodrigo Aguirre (Tigres, México).

Federico Viñas (Real Oviedo, España).

Darwin Núñez (Al-Hilal, Arabia Saudita).

El fixture de Uruguay en el Mundial 2026

Arabia Saudita vs. Uruguay Fecha : Lunes 15 de junio. Horario : 19 (hora de Argentina/Uruguay). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami.



Uruguay vs. Cabo Verde Fecha : Domingo 21 de junio. Horario : 19 (hora de Argentina/Uruguay). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami.

