Así es la camiseta de Argelia para el Mundial 2026

La camiseta titular de Argelia en el Mundial 2026.

Argelia será el primer examen de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con la camiseta blanca y verde tradicional. El equipo africano suele tener como primer uniforme este año el blanco como predominente, mientras que el verde aparece en las tres tiras del costado por su auspiciante principal. También se ve en los números de adelante y de atrás.

Se trata de un diseño elegante y moderno. Su base es de un tono crema (color tiza), destacando la bandera nacional en lugar del escudo tradicional de la Federación de fútbol de aquel país. Tanto en el cuello como en las mangas, también cuenta con finas líneas rojas. Lo concreto es que el Seleccionado africano aparece como una de las principales amenazas para la campeona Argentina en la Copa del Mundo, como parte del Grupo J que completan Austria y Jordania.

El uniforme titular de los "Zorros del Desierto" para el Mundial 2026 en Norteamérica se caracteriza por los siguientes elementos técnicos y visuales:

Colores y Patrones: Una base color crema (Chalk White) acompañada de sutiles motivos tradicionales en relieve en la parte delantera que forman rayas verticales.

Una base color crema (Chalk White) acompañada de sutiles motivos tradicionales en relieve en la parte delantera que forman rayas verticales. Diseño y Cuello: Cuello redondo con ribete rojo y las clásicas franjas verdes de la marca en los hombros.

Cuello redondo con ribete rojo y las clásicas franjas verdes de la marca en los hombros. Escudo: Se destaca el uso de la bandera nacional sobre el pecho izquierdo.

Se destaca el uso de la bandera nacional sobre el pecho izquierdo. Logotipo: El logo del sponsor se sitúa en el centro del pecho en color verde.

El logo del sponsor se sitúa en el centro del pecho en color verde. Tecnología: Confeccionada con tecnología de enfriamiento avanzado (Climacool+) y diseño slim fit, utiliza tejido de punto jacquard de poliéster reciclado para mayor ligereza.

La camiseta titular de Argelia en el Mundial 2026.

Camiseta local de Argelia para el Mundial 2026: presentó la camiseta local con un diseño inspirado en las dunas de arena del Sáhara, con una base color crema y detalles dorados, recuperando el escudo de la bandera nacional.

presentó la camiseta local con un diseño inspirado en las dunas de arena del Sáhara, con una base color crema y detalles dorados, recuperando el escudo de la bandera nacional. Camiseta visitante de Argelia para el Mundial 2026: Se filtraron imágenes de la camiseta visitante, que combina un tono verde estándar con mangas verde oscuro, logotipos blancos y detalles en rojo, también luciendo el escudo de la bandera nacional.

Se filtraron imágenes de la camiseta visitante, que combina un tono verde estándar con mangas verde oscuro, logotipos blancos y detalles en rojo, también luciendo el escudo de la bandera nacional. Colección de entrenamiento de Argelia para el Mundial del 2026: Se filtró la colección de entrenamiento de Adidas para Argelia 2026, con un diseño en dos tonos de verde, cuerpo principal en verde oscuro y mangas en un verde más claro.

Las fotos de la camiseta titular de Argelia en el Mundial 2026

La camiseta titular de Argelia en el Mundial 2026 (foto: Footline heads).

La camiseta titular de Argelia en el Mundial 2026 (foto: Footline heads).

Imágenes de la camiseta suplente de Argelia en el Mundial 2026

La camiseta suplente de Argelia en el Mundial 2026 (foto: Footline heads).