Ver Argentina vs. Argelia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección Argentina busca arrancar con el pie derecho.

La Selección Argentina debuta este martes a las 22 (horario argentino) ante Argelia, por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto de Lionel Scaloni arranca un nuevo camino lleno de ilusiones, con el deseo de poder sostener este proceso repleto de éxitos y escribir nuevas páginas doradas para la historia del país. El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, en el inicio de una zona que comparte también con Austria y Jordania.

El conjunto albiceleste llega con confianza después de lo demostrado en el último amistoso contra Islandia, donde se impuso por 3 a 0 con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada. Un duelo que le sirvió para poder probar futbolistas en una etapa en la que Scaloni aprovechó para comenzar a definir posibilidades de equipo de cara a lo que será su debut. Un partido que se podrá ver por varios lugares de forma segura, sin necesidad de correr riesgos.

Por dónde ver Argentina contra Argelia por el Mundial 2026 de forma segura

El partido entre Argentina y Argelia de este martes a las 22 (horario argentino) puede verse en vivo a través de DSports, Flow, Paramount+, TyC Sports, Telefe, TV Pública y Disney+.

Por qué no ver el partido por Fútbol Libre o Xuper TV

Ver los partidos a través de servicios ilegales como Magis TV o Pelota Libre acarrea severos perjuicios que van mucho más allá de una mala señal. Estas plataformas clandestinas suelen ser la puerta de entrada para sofisticados ciberataques. Al ingresar a sus páginas o descargar sus aplicaciones, los usuarios exponen sus dispositivos a malware, virus y troyanos diseñados para el robo de datos personales, credenciales bancarias y contraseñas.

Argentina viene de vencer a Islandia en un amistoso.

Adicionalmente, el financiamiento de estas redes piratas suele estar vinculado a organizaciones criminales dedicadas a la estafa a gran escala. Al elegir canales autorizados, no solo se resguarda la ciberseguridad personal y familiar, sino que se asegura una transmisión de alta fidelidad, estable y libre de riesgos digitales durante la gran fiesta del fútbol mundial, por lo que conviene solo hacerlo en los canales que tienen los derechos.

Cómo le fue a Argentina en cada debut mundialista