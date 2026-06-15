Mundial 2026: en qué instancia la Selección Argentina puede cruzarse con Brasil

Argentina y Brasil.

La Selección Argentina conoció su hoja de ruta para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, una zona que, en los papeles, lo ubica como candidato a quedarse con el primer puesto.

Sin embargo, la verdadera dificultad comenzará en la fase eliminatoria. El nuevo formato de 48 selecciones amplió la cantidad de partidos y generó un cuadro mucho más complejo, donde potencias como España, Uruguay, Francia, Inglaterra y Brasil aparecen como posibles rivales en el camino hacia el bicampeonato.

Por qué Argentina y Brasil podrían enfrentarse en semifinales

La principal novedad que dejó el sorteo es que Argentina y Brasil quedaron ubicados en el mismo lado del cuadro si ambos terminan primeros en sus respectivos grupos.

La Albiceleste encabeza el Grupo J, mientras que la Verdeamarela lidera el Grupo C. Si ambos seleccionados cumplen con la lógica y avanzan como punteros, evitarán cruzarse durante gran parte del torneo, pero el destino podría reunirlos en una semifinal que tendría características históricas.

Sería uno de los partidos más atractivos de toda la Copa del Mundo. No solo por la rivalidad deportiva que existe entre ambos países, sino también porque podría definir quién avanza a la gran final del certamen.

En ese escenario, Argentina debería superar previamente cruces complejos ante selecciones como Uruguay o España en 16avos de final, mientras que Brasil también tendría que sortear un recorrido exigente para llegar entre los cuatro mejores del torneo.

El escenario que trasladaría el clásico a la final

El panorama cambia por completo si alguno de los dos gigantes sudamericanos no logra finalizar primero en su grupo.

Si Argentina termina segunda y Brasil gana el Grupo C, o viceversa, ambos quedarían ubicados en sectores opuestos del cuadro eliminatorio. Eso impediría un enfrentamiento en semifinales y trasladaría cualquier posibilidad de cruce directamente a la final.

Argentina y Brasil.

La misma lógica se mantiene si tanto Argentina como Brasil avanzan como escoltas de sus zonas. En ese caso, quedarían separados hasta el último partido del campeonato.

Por eso, paradójicamente, terminar primero no necesariamente aleja el clásico. De hecho, es la condición que más acerca la posibilidad de un enfrentamiento antes de la definición.

El sueño de un clásico mundialista por el título

Los antecedentes entre Argentina y Brasil en los Mundiales son escasos si se compara con la magnitud de la rivalidad. A lo largo de la historia, las dos mayores potencias del fútbol sudamericano rara vez se encontraron en instancias decisivas de una Copa del Mundo.

Esa realidad convierte al Mundial 2026 en una oportunidad especial. El nuevo formato y la distribución del cuadro permiten imaginar un cruce que millones de fanáticos esperan desde hace décadas.

Claro que antes habrá otros desafíos. España, Uruguay, Portugal, Francia e Inglaterra aparecen como candidatos a interponerse en el camino de ambos seleccionados. Además, el sistema que clasifica a los mejores terceros genera múltiples variantes que pueden alterar cualquier proyección previa.

Por ahora, los cálculos son apenas una fotografía del escenario ideal. Pero si Argentina y Brasil hacen los deberes y terminan líderes de sus grupos, el clásico más importante de Sudamérica podría convertirse en una semifinal con aroma a final anticipada.