Los espectadores deberán elegir entre la calida de la imagen o mayor velocidad de transmisión.

Uno de los problemas que tienen los amantes del fútbol frente a eventos de gran magnitud como son los partidos es que buscan no quedar atrasados con la señal de televisión. Es por ello que de cara al Mundial se organizó una grilla que permite combinar una excelente calidad de imagen, pero a la vez la velocidad en la transmisión de datos. Todo para que un vecino no arruine las sorpresas que el certamen tiene preparadas.

Lo primero a señalar es que habrá cinco canales que permitirán seguir los partidos de la Selección Argentina en el Mundial: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y DSports 2. Sin embargo, cada uno de ellos tiene diferentes métodos de acceso que pueden provocar que la calidad de la imagen varíe de gran manera o que la señal llegue con determinado retraso frente a otras opciones.

En lo que respecta a velocidad de transmisión, se recomienda hacer uso de la Televisión Digital Argentina, ya sea Telefe o TV Pública. Mientras que en segundo lugar queda el servicio que Flow Clásico HD entrega por medio de los canales que van desde el 80 al 83. En el último lugar se encuentra DirecTV Satelital, debido a que dispone de un servicio de calidad de imagen en HD que demanda mayor cantidad de datos.

El sistema de Televisión Digital Argentina dispone de unretrasoo de 2 a 6 segundos en lo que respecta al registro y emisión del suceso. En tanto que Flow puede llegar a los 8 segundos, DirecTV Satelital puede superar la barrera de los 10 segundos. Quedará a decisión del espectador elegir entre la calidad de la imagen o asegurarse de ver la acción con el menor tiempo de delay que sea posible.

Por otro lado, se desconoce si algunos de los prestadores de servicios que disponen de los derechos de transmisión del Mundial vayan a emitir los partidos en calidad 4K. Algo que sí estará disponible en otros países de la región sudamericana como es Brasil e incluso Chile, cuya selección quedó afuera de la competencia, pero aseguró una de las mejores resoluciones y calidad de imagen para los encuentros.

Alerta por demoras en los partidos

Un detalle a considerar en lo que respecta a los partidos que se disputarán en Estados Unidos es que pueden llegar a sufrir una serie de retrasos más que considerables o que se suspenda la acción hasta nuevo aviso. Esto es producto de que las autoridades decidieron que toda acción se frenará en caso de que se perciba la caída de un trueno a 13 kilómetros alrededor del estadio.

De hecho, se comunicó que el partido se parará y será necesario esperar media hora después de la caída del último evento natural. Algo que se pudo apreciar durante el Mundial de Clubes fue una serie de partidos que se llegaron a demorar casi una hora o más en su reanudación. Es por ello que los encuentros sin cobertura en los estadios, como el de Argentina vs. Argelia, podrían llegar a durar más de dos horas.