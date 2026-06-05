Impacto en la Selección de Brasil por lo que contó Roberto Carlos de su vida privada: "Mañana, tarde y noche"

La fuerte revelación de Roberto Carlos.

Roberto Carlos, ídolo de la Selección de Brasil y uno de los laterales izquierdos más recordados de la historia, volvió a ser noticia, aunque esta vez muy lejos de las canchas. El campeón del mundo en 2002 fue invitado al programa La Revuelta, de España, y allí se animó a hablar de su intimidad con una sinceridad que descolocó al estudio y se volvió viral en cuestión de horas.

Como es habitual en el ciclo, el exfutbolista quedó frente a una de las preguntas marca registrada del programa: la que apunta a la cantidad de relaciones sexuales mantenidas en el último mes. Y lejos de esquivarla, el brasileño respondió sin filtros y sacó pecho.

Roberto Carlos habló de su vida privada en La Revuelta.

"Cuánto más mayor eres…"

"Mañana, tarde y noche", lanzó Roberto Carlos, dejando en claro que la edad no es un impedimento. Es más, según su propia teoría, el paso del tiempo juega a favor: "Cuánto más mayor eres más concentrado estás en tener más relaciones".

El exjugador, de espíritu siempre distendido, completó su respuesta con un balance más que positivo sobre su presente: "Estoy muy bien gracias a Dios. Duermo super tranquilo".

Una leyenda que no pierde vigencia

La declaración, hecha entre risas y en el tono desenfadado que caracteriza al programa, rápidamente recorrió las redes y reavivó la enorme popularidad que el exdefensor conserva incluso años después de su retiro. Ganador de la Copa del Mundo con la Verdeamarela y figura de instituciones como el Real Madrid, Roberto Carlos demostró que su carisma sigue tan intacto como su recordada pegada.

Una vez más, una de las máximas glorias del fútbol brasileño se robó todas las miradas, esta vez con una confesión que poco tiene que ver con los goles de tiro libre, pero que confirma que su nombre nunca pasa desapercibido.