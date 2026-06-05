Neymar se someterá a nuevas pruebas para evaluar su lesión, Ancelotti cambia alineación ante Egipto

Neymar se someterá a nuevas pruebas el lunes para evaluar la recuperación de una lesión de pantorrilla, y el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció que hará cambios en el equipo que se enfrentará a Egipto el sábado, en el último partido amistoso antes del debut en el Mundial contra Marruecos.
Neymar se someterá a una nueva resonancia magnética en Estados Unidos, tras haberse realizado la prueba en Brasil.
Esa primera prueba reveló una lesión de grado 2 en una pantorrilla, en lugar de un edema, el diagnóstico informado inicialmente por el Santos, club en el que milita el delantero. La lesión de grado 2 requeriría entre dos y tres semanas de recuperación.
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Neymar permaneció en la concentración de la selección en la región de Nueva York y no viajó a Cleveland, donde el equipo jugará ante Egipto, encuentro para el que Ancelotti anunció cambios con respecto al equipo que goleó a Panamá en el Maracaná el domingo.
El seleccionador italiano afirmó que aún no ha definido el equipo que saltará al campo en el debut en el Mundial contra Marruecos. El centrocampista Lucas Paquetá y el delantero Igor Thiago serán probados contra Egipto.
"Es el último partido para hacer pruebas. Paquetá es un jugador importante para nosotros, porque tiene características diferentes a las de los demás centrocampistas. Quiero probarlo a él y a Igor Thiago en el partido de mañana", declaró Ancelotti a periodistas.
"Creo que el sistema con los cuatro arriba está bastante consolidado. Quiero probar una nueva alternativa".
Matheus Cunha y Luiz Henrique, que fueron titulares contra Panamá, cederán su puesto a Paquetá e Igor Thiago.
Douglas Santos también debería tener una oportunidad en el puesto de Alex Sandro. Además, el defensa Gabriel Magalhães, considerado titular y que disputó el fin de semana la final de la Liga de Campeones con el Arsenal, debería ser reservado, manteniéndose a Léo Pereira en el equipo.
Brasil debería comenzar el amistoso contra Egipto con Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Vini Júnior, Raphinha e Igor Thiago.
Con información de Reuters