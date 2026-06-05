Neymar se someterá a nuevas pruebas para evaluar su lesión, Ancelotti cambia alineación ante Egipto

El delantero brasileño Neymar Jr. llega para la Copa Mundial al Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Neymar ​se someterá a nuevas pruebas el lunes para evaluar la recuperación de una lesión de pantorrilla, y ‌el seleccionador de Brasil, ‌Carlo Ancelotti, anunció que hará cambios en el equipo que se enfrentará a Egipto el sábado, en el último partido amistoso antes del debut en el Mundial contra Marruecos.

Neymar se someterá a una nueva resonancia magnética en Estados Unidos, tras haberse realizado la prueba en ​Brasil.

Esa primera prueba ⁠reveló una lesión de grado 2 en una ‌pantorrilla, en lugar de un edema, el ⁠diagnóstico informado inicialmente por el Santos, ⁠club en el que milita el delantero. La lesión de grado 2 requeriría entre dos y tres semanas de ⁠recuperación.

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Neymar permaneció en la concentración de la selección ​en la región de Nueva York ‌y no viajó a Cleveland, ‌donde el equipo jugará ante Egipto, encuentro para ⁠el que Ancelotti anunció cambios con respecto al equipo que goleó a Panamá en el Maracaná el domingo.

El seleccionador italiano afirmó que aún no ha definido el ​equipo que ‌saltará al campo en el debut en el Mundial contra Marruecos. El centrocampista Lucas Paquetá y el delantero Igor Thiago serán probados contra Egipto.

"Es el último partido para hacer pruebas. Paquetá ⁠es un jugador importante para nosotros, porque tiene características diferentes a las de los demás centrocampistas. Quiero probarlo a él y a Igor Thiago en el partido de mañana", declaró Ancelotti a periodistas.

"Creo que el sistema con los cuatro arriba está bastante consolidado. Quiero probar una nueva alternativa".

Matheus Cunha ‌y Luiz Henrique, que fueron titulares contra Panamá, cederán su puesto a Paquetá e Igor Thiago.

Douglas Santos también debería tener una oportunidad en el puesto de Alex Sandro. Además, el defensa Gabriel Magalhães, considerado titular y que disputó ‌el fin de semana la final de la Liga de Campeones con el Arsenal, debería ser reservado, manteniéndose a Léo ‌Pereira en ⁠el equipo.

Brasil debería comenzar el amistoso contra Egipto con Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira y ​Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Vini Júnior, Raphinha e Igor Thiago.

Con información de Reuters