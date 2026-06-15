Ver Austria vs. Jordania en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Austria y Jordania juegan por la fecha 1.

La actividad del Grupo J del Mundial 2026 tendrá un capítulo especial cuando Austria y Jordania se enfrenten este miércoles 17 de junio a la 1 de la mañana (hora de Argentina) en el estadio de la Bahía de San Francisco. El encuentro marcará el estreno de ambos seleccionados en la competencia y tendrá un valor significativo para dos equipos que llegan con historias muy diferentes, pero con la misma ilusión de comenzar con el pie derecho su recorrido en la Copa del Mundo. Será además un duelo inédito, ya que nunca antes se enfrentaron en el ámbito internacional.

La expectativa es alta en un grupo que también integran Argentina y Argelia. Para Austria, el certamen representa el regreso a la máxima cita del fútbol después de 28 años de ausencia, mientras que para Jordania supone la primera participación mundialista de su historia. Ambos saben que un triunfo en el debut puede resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, especialmente en una zona que tiene a la selección argentina como principal candidata.

Por dónde ver Austria contra Jordania

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Austria y Jordania será transmitido DSports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

Cómo llegan Austria y Jordania

Austria llega al Mundial con renovadas expectativas de la mano de Ralf Rangnick. El conjunto europeo disputará su octava Copa del Mundo y busca dejar atrás las frustraciones de sus últimas participaciones, en Italia 1990 y Francia 1998, donde no logró superar la fase de grupos. El equipo cuenta con referentes de experiencia internacional como David Alaba y Marcel Sabitzer, aunque sufrió la baja sensible de Christoph Baumgartner por lesión, reemplazado por Dejan Ljubicic en la convocatoria definitiva. El presente austríaco genera optimismo tras sus buenas actuaciones recientes y el crecimiento mostrado desde la Eurocopa 2024.

Austria busca hacer una buena campaña en esta copa.

Del otro lado estará Jordania, una de las selecciones debutantes del Mundial 2026 y una de las grandes historias de esta edición. El equipo dirigido por Jamal Sellami logró consolidarse como una potencia emergente del fútbol asiático después de alcanzar instancias decisivas en competencias continentales durante los últimos años. Liderados por figuras como Mousa Al-Taamari, los jordanos intentarán trasladar ese crecimiento al escenario más importante del fútbol mundial. Aunque llegan como una de las selecciones menos experimentadas del grupo, su clasificación histórica ya representa un hito para el deporte de su país y buscarán sorprender desde el primer partido.