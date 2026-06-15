Cómo ver en vivo el Mundial 2026 por la TV Pública: esta es la forma

La TV Pública transmite los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos del fútbol y muchos buscan información sobre cómo ver el Mundial 2026 sin costo. En ese contexto, la TV Pública confirmó que transmitirá varios encuentros clave del torneo y ofrecerá diferentes alternativas para seguir la competencia en vivo desde cualquier lugar del país.

La TV Pública tendrá partidos gratis del Mundial 2026

La Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá cuenta con una cobertura especial por parte de la TV Pública, que emitirá algunos de los encuentros más importantes del certamen.

La señal estatal confirmó la transmisión de los tres partidos de la Selección Argentina durante la fase de grupos, además de otros encuentros destacados de la primera ronda. También estarán disponibles las dos semifinales y la gran final, permitiendo que las instancias decisivas puedan verse de manera gratuita.

La decisión garantiza el acceso libre a una parte importante del campeonato, especialmente para quienes desean seguir la actuación del seleccionado nacional.

Cómo ver el Mundial 2026 en vivo por TV Pública

Quienes buscan información sobre cómo ver el Mundial 2026 a través de la señal estatal tendrán varias opciones disponibles.

Los encuentros podrán seguirse mediante:

La pantalla de TV Pública , disponible en todo el territorio argentino.

, disponible en todo el territorio argentino. La plataforma digital oficial de TV Pública.

El canal oficial de TV Pública en YouTube.

Esta última alternativa permitirá acceder a las transmisiones desde computadoras, teléfonos celulares, tablets y televisores inteligentes con conexión a internet.

Además de los partidos en vivo, el canal de YouTube ofrecerá contenidos especiales relacionados con la Copa del Mundo, ampliando la cobertura del torneo.

Qué partidos transmitirá TV Pública durante la fase de grupos

Entre los compromisos confirmados se encuentran los tres encuentros de Argentina en la primera ronda del campeonato.

El calendario anunciado es el siguiente:

Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio, 22.00.

Martes 16 de junio, 22.00. Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio, 14.00.

Lunes 22 de junio, 14.00. Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio, 23.00.

La presencia de estos partidos en la programación resulta especialmente relevante debido a la expectativa que genera la participación de la Albiceleste en una edición histórica de la Copa del Mundo.

La cobertura incluirá los tres encuentros de la Albiceleste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Los otros encuentros que podrán verse gratis

Además de los compromisos de la selección argentina, la señal estatal confirmó la emisión de otros dos partidos correspondientes a la fase de grupos.

Los encuentros elegidos son:

Túnez vs. Países Bajos: Jueves 25 de junio, 20.00.

Jueves 25 de junio, 20.00. Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio, 15.00.

Estos cruces permitirán seguir de cerca a algunas de las selecciones que buscarán avanzar a las instancias decisivas del torneo. La cobertura se ampliará posteriormente con la transmisión de las semifinales y la final, encuentros que suelen concentrar la mayor audiencia de cada Copa del Mundo.

La cobertura especial de TV Pública para el Mundial 2026

La programación no se limitará únicamente a los partidos. La emisora también anunció una cobertura especial destinada a acompañar cada jornada del torneo.

Antes de cada transmisión se emitirá una edición especial de "Zona Mixta", el programa dedicado exclusivamente a la actualidad mundialista. El ciclo ofrecerá información de último momento, análisis, entrevistas y todos los detalles previos a los encuentros más importantes de la competencia.

Gracias a esta propuesta, la TV Pública se posicionará como una de las principales alternativas para seguir el Mundial 2026, tanto a través de la televisión abierta como mediante sus plataformas digitales. Para quienes buscan cómo ver el Mundial 2026 gratis y en vivo, la señal estatal contará con múltiples opciones de acceso y una cobertura enfocada en los partidos más relevantes del campeonato.