Tienda de cannabis Toronto sale airosa de advertencia FIFA tras vender bong con forma de Copa del Mundo

Una tienda de cannabis de Toronto se beneficia de la notificación legal de la FIFA

La tienda de cannabis de Toronto que recibió una notificación legal de la FIFA por poner a ‌la venta un "FIFA bong" ‌no autorizado destruyó los artículos el lunes por la mañana.

Aun así, los propietarios están disfrutando de la fama repentina que la tienda adquirió en los últimos dos días debido a su enfrentamiento con una de las organizaciones deportivas más grandes del mundo.

Cosmic Charlies, una tienda de cannabis situada en ​la moderna Queen Street ⁠de Toronto, recibió el viernes una notificación legal de ‌la FIFA por vender un bong que se ⁠asemejaba al trofeo de la Copa ⁠del Mundo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El bong, con un precio de 50 dólares canadienses (36 dólares), se vendió a un único comprador anónimo, tras lo ⁠cual la tienda recibió una notificación de los abogados ​de la FIFA por infracción de derechos ‌de autor.

"Ha llegado a conocimiento ‌de nuestro cliente que ustedes están anunciando, ofreciendo a la ⁠venta y/o vendiendo productos que llevan las marcas registradas de la FIFA", decía la notificación legal del bufete Lipkus Law, que representa a la FIFA en Canadá.

Las cartas tomaron ​por sorpresa ‌a los propietarios de la tienda, los hermanos Sean y Charles Kady, quienes habían almacenado las pipas de agua para las festividades en torno a la Copa del Mundo, que Canadá coorganiza con México ⁠y Estados Unidos.

Canadá fue el primer país de Norteamérica en legalizar el consumo recreativo de cannabis y su venta a través de tiendas minoristas. En Estados Unidos sigue siendo ilegal a nivel federal consumir cannabis, aunque 24 estados lo hayan legalizado. En México, el consumo personal es legal, pero no la venta al ‌por menor.

"Así que pensamos que había una oportunidad para presentar a Canadá como líder en turismo cannábico. Y simplemente pensamos que esta sería otra razón para atraer a esos aficionados al fútbol", dijo Sean Kady sobre la pipa de silicona.

"El costo de ‌romper una pipa de agua nunca podría pagar toda la publicidad que hemos conseguido solo por llevar esta cosa durante un breve ‌periodo de tiempo. ⁠Obviamente, nunca esperé que se hiciera viral. Y nunca olvidaré la vez que la FIFA me ​sacó una tarjeta roja", dijo Kady.

(1 dólar = 1,3981 dólares canadienses)

Con información de Reuters