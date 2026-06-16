La vida de Messi en 37 segundos: el video que emociona a los argentinos antes del debut de la Selección.

La pieza audiovisual propone un recorrido vertiginoso por algunos de los momentos más emblemáticos del capitán argentino, Lionel Messi. Desde las imágenes que remiten a su nacimiento e infancia en Rosario, pasando por sus primeros pasos en el fútbol, su llegada a Europa y, por supuesto, la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Todo aparece sintetizado en una secuencia que refleja cómo se construyó uno de los grandes mitos deportivos de la historia. Mientras Argentina se prepara para defender el título obtenido en 2022, Messi afronta un desafío histórico, disputar su sexto Mundial, una marca inédita para un futbolista. A sus 38 años, el rosarino sigue siendo la gran referencia del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el símbolo de una generación que busca conquistar una cuarta estrella para el país.

Lionel Messi jugó en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys desde los 6 hasta los 12 años de edad.

El video sobre la vida de Messi que emociona a todos los argentinos a horas del debut de la Selección

El impacto emocional del video también está acompañado por una banda sonora que ganó enorme popularidad en redes sociales, "Con lo pie", del artista argentino MHTRESUNO junto a La Kikada. La canción, inspirada en las raíces del dembow dominicano y grabada en Santo Domingo, se convirtió en uno de los sonidos más utilizados en videos virales gracias a su ritmo frenético y su estribillo pegadizo. El tema forma parte de una nueva etapa artística de MHTRESUNO, que profundiza su conexión con la cultura urbana caribeña y mezcla la energía de barrio con una identidad latinoamericana cada vez más expansiva.

La combinación entre las imágenes generadas por IA y el pulso acelerado de "Con lo pie" logra algo difícil, resumir en menos de un minuto una historia que lleva casi cuatro décadas escribiéndose. Una historia que comenzó en un pequeño barrio de Rosario y que terminó convirtiendo a Messi en una figura global admirada por millones.