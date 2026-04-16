Lionel Messi formalizó la compra de la Unió Esportiva Cornellà, un club catalán que compite en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. Esta operación marca un nuevo capítulo en la carrera del astro argentino como propietario de clubes. En una entrevista en el America Business Forum que se llevó a cabo sobre el final de 2025, Lionel Messi había sostenido que, después de retirarse, él tiene ganas de ser empresario. Y, desde ya, todo lo que pasa en el fútbol ya lo tiene con conocimientos previos.

En pleno foro económico en Miami, Messi aseguró: "Tuve una carrera muy larga y la gente de confianza que estuvo alrededor mío se venía ocupando de esas cuestiones. Es verdad que en el último me llegó a interesar sobre lo que se puede hacer porque el fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad”. En este punto aseguró: "La vida del futbolista se termina y el mundo empresarial me interesa, quiero aprender. Hoy no sé nada y estoy arrancando en esto. Sé que estoy entrando a otro mundo".

En este último tiempo, Lionel Messi ha diversificado su cartera de inversiones y el fútbol ya lo tiene como un hombre que está metido dentro del negocio del fútbol. En primer lugar, hay que decir que la de Cornella no es la primera incursión dentro del deporte de Lionel Messi. El primero de ellos fue Deportivo LSM en Uruguay junto a Luis Suárez. El equipo que está en el ascenso de Uruguay es una SAD que tiene junto al uruguayo y, actualmente, tiene un predio en la la ciudad de la Costa, Canelones, que consta de 8 hectáreas. Allí el predio tiene con un estadio de 1400 de aforo y césped sintético, un mini estadio de fútbol 7, tres canchas de césped natural y otras instalaciones como gimnasio, pileta y restaurante.

En este sentido, se sumó el acuerdo que tiene con el Inter Miami y que está valorado en una cifra que podría alcanzar $150 millones entre su sueldo, bono por firma y participación accionaria en el equipo. En este sentido, por otro lado, Messi tiene sobre la mesa la posibilidad de convertirse copropietario del Inter Miami cuando se retire. Por otro lado, en el mismo sentido tiene acuerdos con Adidas, Apple y otras empresas. Lo más sorpresivo, en este último tiempo, pasa por la realización de una copa con su nombre. La "Messi Cup" fue organizada por él y tuvo a planteles de los equipos más importantes del mundo para el fútbol sub-12, lugar que parece ser el apuntado por Messi para hacer sus negocios.

Lo más llamativo pasa por su acercamiento al fútbol argentino. Si bien él no está involucrado directamente como presidente o como dirigente, Leones del Rosario FC, el equipo que actualmente está jugando en la Primera C del fútbol argentino creció y tiene a parte de su familia dentro la dirigencia. Dicho club, fundado el 2 de enero de 2015, se incorporó a la categoría en 2026.

El fútbol tradicional no es el único lugar donde Messi tiene acciones dentro del "deporte" también es copropietario de KRÜ Esports, el equipo fundado por su amigo Kun Agüero. Compiten en títulos como Valorant y Rocket League, y él asumió el rol con gran entusiasmo: “Ahora somos dos. Vamos a jugar”, dijo Agüero en el anuncio. La organización ya era una de las más exitosas en Latinoamérica.