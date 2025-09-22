Mhtresuno presenta dos adelantos de su nuevo disco

Mhtresuno. (Gentileza prensa)

Mhtresuno presenta Te Choko y Con Lo Pie, los nuevos adelantos de su próximo álbum. Dos canciones, dos videoclips y una misma esencia: la energía cruda del barrio dominicano, el sonido original del dembow y una búsqueda artística que lo lleva de la villa a las calles de Santo Domingo.

Te Choko, producido por Zunna en la capital dominicana, es una descarga de puro dembow. Entre autos cargados de parlantes, gente en la calle y una vibra nocturna, el artista se introduce de lleno en la cultura que lo inspiró a crear su próximo álbum. El resultado es un track explosivo, real y sin filtro, donde la calle pesa más que cualquier pose.

El otro estreno, Con Lo Pie, se convierte en el primer featuring de Santo Domingo, junto a La Kikada. Grabado en el barrio La 42 de Santo Domingo, el videoclip despliega bailes impresionantes de dembow dominicano que transmiten toda la fuerza de la cultura. Con un beat pesado y la cadencia original del género, ambos artistas conectan con la tradición que lo definió desde sus inicios. Barrio, baile y fuerza: un tema que respeta la raíz y la trae al presente.

Con este lanzamiento doble, Mhtresuno afianza la identidad de su nuevo proyecto, un camino que lo conecta con sus raíces musicales y lo lleva hacia un sonido que trasciende fronteras. Santo Domingo avanza como un álbum nacido de la calle, con un pulso auténtico que mezcla identidad, cultura y arte popular.

Celeste Carballo presentó un disco en homenaje a Pappo

"Yo venía eligiendo repertorio desde fines del 2024, cuando me llamaron para participar con la banda tributo al Carpo en Cosquín Rock, que se hizo este año en febrero. Ya había empezado a estudiar sus temas y sus riffs para esa banda pero en un formato eléctrico y con versiones originales. Cuando terminó ese show me volví a casa, agarré la guitarra acústica -con la que estudio- y me di cuenta de que me había quedado con ganas de seguir tocando cosas de Pappo", pronunció la artista sobre su nuevo disco Pappoacústico.